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派拉蒙天舞、華納兄弟探索是誰？兩大娛樂帝國正式合體

▲華納兄弟與派拉蒙都是好萊塢重量級片廠，如今隨著收購完成，兩大娛樂集團正式整合。（圖／美聯社／達志影像）

派拉蒙正式吃下華納！HBO、CNN、CBS全都變同一家

▲派拉蒙天舞完成華納兄弟探索收購案後，合併後公司將以 Skydance 運作。（圖／翻攝自 Skydance）

每年至少30部電影！HBO Max、Paramount+未來也要合併

派拉蒙天舞宣布，完成對華納兄弟探索的收購，整筆交易企業價值高達約1100億美元（約新台幣3.4兆元），合併後公司正式更名為「Skydance」。這也代表《哈利波特》、《DC宇宙》、《權力遊戲》、《不可能的任務》、《變形金剛》、《星際爭霸戰》、《海綿寶寶》等超人氣IP，如今全都進入同一個娛樂集團旗下。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）宣布，完成對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）的收購，整筆交易企業價值高達約1100億美元（約新台幣3.4兆元）。前者是近年才誕生的新集團，Skydance Media 由大衛・艾里森於2010年創立，過去曾參與《不可能的任務》、《捍衛戰士：獨行俠》等電影製作，2025年8月再與擁有百年歷史的 Paramount Global 完成合併，組成 Paramount Skydance。Paramount 本身除了電影事業，也握有 CBS、Nickelodeon、MTV 及串流平台 Paramount+ 等資產。而華納兄弟探索同樣不是單純的「華納兄弟電影公司」。WBD是在2022年由 AT&T 旗下 WarnerMedia 與 Discovery 合併成立，旗下橫跨電影、電視、新聞、動畫、體育、遊戲及串流事業，包括 Warner Bros.、HBO、CNN、DC、Cartoon Network、Discovery Channel 以及 HBO Max 等品牌，因此這次收購等於一次把兩大娛樂集團的龐大資產整合在一起。本次收購規模相當驚人，新成立的 Skydance 同時擁有 Paramount Pictures（派拉蒙影業）、Warner Bros.（華納兄弟影業）兩大電影公司，以及 HBO、CBS、CNN、Cartoon Network、Nickelodeon 等電視與新聞品牌，體育事業則涵蓋 CBS Sports、TNT Sports，連 Warner Bros. Games 也納入同一集團。電影 IP 更是豪華到不行，華納旗下有《哈利波特》、《魔戒》、《權力遊戲》、DC宇宙等作品，派拉蒙一方則握有《不可能的任務》、《捍衛戰士》、《變形金剛》、《星際爭霸戰》、《忍者龜》、《海綿寶寶》等品牌。官方指出，合併後集團擁有超過1萬5000部電影的龐大片庫，旗下各串流平台合計訂閱戶更突破2億。Skydance 也公布未來的電影戰略，承諾每年至少推出30部院線電影，而且每一部電影都會維持至少45天的院線窗口；電視內容方面則擁有超過180部節目及影集，希望進一步擴大內容產量。對一般觀眾而言，更直接的改變則可能發生在串流平台。Skydance 執行長大衛・艾里森表示，旗下串流服務未來將逐步整合，HBO Max、Paramount+ 以及 Discovery+ 最終將朝單一服務發展，不過目前尚未公布新平台名稱、訂閱價格與正式整併時間。這場世紀併購也讓好萊塢版圖重新洗牌。Reuters 指出，新 Skydance 預計年營收規模將逼近700億美元，目標在3年內透過整併創造至少60億美元的成本綜效；但另一方面，公司合併後估計也背負約800億美元淨負債，如何整合兩個龐大的電影、電視與串流體系，將成為接下來最大的挑戰。