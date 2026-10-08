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台北市的松山機場遷移議題爭議許久，台北市長蔣萬安今（8）日拋出市政願景，規劃遷移機場打造AI園區。交通部今早回應，松山機場具有其重要空運服務功能，也是國防上空軍佈署及救難體系之空勤總隊駐地。任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。蔣萬安指出，目前時空背景跟過去不同，並認為使用腹地有具體規劃，100公頃產業聚落、90公頃住宅機能提供、110公頃公園綠地等區位戰略價值，串接目前輝達落腳北士科，以及內科、南軟、花博園區，還有最重要核心位置的台北AI園區，這部分勢必現在就要開始做決定。交通部指出，松山機場現在有飛羽田、首爾、上海等國際與兩岸航線，也是國內離島、東部航線樞紐。由於松機屬於國家重要關鍵基礎設施一環，肩負民航、都市發展、離島居民交通權益、國防與國家救災救難等重要責任，民航局將持續強化相關設施，檢討松山機場近年內外在環境變化及面臨的相關課題，辦理必要建設，以提供安全穩定的民航服務，促進周邊都會共榮發展。