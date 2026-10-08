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▲ 一位青年在Threads透露，賴瑞隆主動請他帶路走訪高雄車站的動漫街，親身學習ACG文化。(圖／翻攝自Threads）

公督盟7日公布最新立委評鑑，高雄市長候選人賴瑞隆連續21次獲評優秀立委；同一天，一位青年在Threads透露，賴瑞隆主動請他帶路走訪高雄車站的動漫街，親身學習ACG文化，貼文吸引上萬人瀏覽，網友也大讚他是「養成系政治人物」。有地方人士分析，過往被認為低調的賴瑞隆，卻創下立法院評鑑歷史唯一紀錄，背後反映的是他的勤奮與肯學習。公督盟自2007年起持續進行立委評鑑，這次也特別整理參選縣市長的立委歷年紀錄。賴瑞隆不但是連續獲獎最多的立委，更以100%的得獎率名列全國19位藍綠候選人的第一名。地方人士形容，高雄一直是盛產「隱形冠軍」的城市。從螺絲扣件到造船、遠洋漁業，不少企業未必家喻戶曉，卻靠專業與時間累積，在各自領域站穩市場。這種埋頭打拚、靠實力贏得肯定的城市性格，也呼應賴瑞隆一路「做得多、說得少」的風格。有趣的是，同一天，Threads上另一篇關於賴瑞隆的貼文也吸引上萬人瀏覽。一名署名夏理炎的青年分享，日前參與市長候選人青年座談，詢問賴瑞隆關於高雄如何發展二次元經濟、支持在地ACG創作的問題。他感受到賴瑞隆當下對這個領域並不是那麼熟悉。令他感到意外的是，賴瑞隆團隊不久後就主動聯繫，希望由他帶領賴瑞隆實際走訪高雄駅一番街，深入瞭解二次元文化。該青年指出，賴瑞隆非常認真、有誠意地想多學習相關文化，也願意傾聽青年在意的議題。有網友轉發該貼文，形容賴瑞隆就像海綿一樣持續吸收、成長；另一位網友則直呼「賴瑞隆是養成系政治人物」。地方人士形容，所謂「養成系」，並非一開始就擁有完美人設、高聲量，而是在一次次學習與修正中，與城市共同成長。過往也有輔選幹部透露，賴瑞隆即使每日行程爆滿，仍會苦讀政策與行程資料到深夜。這個形容，恰好與「隱形冠軍」形成呼應。賴瑞隆的政治風格偏向穩健、低調，也曾使外界較難快速理解他。如今，從「百變隆隆」競選廣告、百工百業後援會，到一番街走訪，他長期累積的專業與真誠待人的性格，正透過一次次與市民的互動，被更多人看見。高雄的隱形冠軍如此，賴瑞隆或許也是如此。