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洛杉磯道奇在國聯分區系列賽第4戰以4比1擊敗亞特蘭大勇士，以3勝1敗晉級國聯冠軍賽。這場比賽的英雄不是大谷翔平，也不是貝茲（Mookie Betts）或弗里曼（Freddie Freeman），而是前2戰還沒有安打、去年季後賽更曾打到被冰在板凳上的帕赫斯（Andy Pages）。他在7局上滿壘時敲出2分打點安打，不只是勝利打點，更是道奇本輪系列賽20個得點圈打席中的第1支安打。帕赫斯去年季後賽表現非常低迷，整個季後賽OPS僅.211，是單一季後賽至少累積50打席球員中最差的成績。到了世界大賽第5戰，他甚至被移出先發打線，成為道奇去年季後賽打線調整的一個縮影。今年他雖然入選明星賽，並在例行賽中成為道奇外野重要戰力，但例行賽最後一個月又因左手骨折缺席大半時間。進入國聯分區系列賽後，帕赫斯前2戰7個打數沒有安打，也讓外界重新質疑，他能否在高張力季後賽中穩定提供火力。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前承認，帕赫斯的狀況確實讓人有些擔心，但他仍選擇公開力挺，「我相信他。如果我們今年要贏下世界大賽，就會需要他成為球隊重要的一部分。」道奇前3戰雖取得2勝1敗優勢，但得點圈攻擊一直不理想。本輪系列賽前19個得點圈打席，道奇完全沒有安打，靠全壘打、保送、失誤與投手壓制撐住戰局。這種攻擊模式在短期賽可以撐一兩場，但要一路走到世界大賽，很難長期依賴。第4戰7局上，雙方戰成1比1，道奇終於等到突破機會。赫南德茲（Teoscar Hernández）先從勇士先發投手馬利（Tyler Mahle）手中敲安上壘，勇士換上富恩特斯（Didier Fuentes）後，道奇又靠連續保送形成2出局滿壘。勇士再度換投，由蘇亞雷斯（Robert Suarez）面對帕赫斯。這個打席打到滿球數後，帕赫斯把球送往左中外野，形成2分打點安打，道奇取得3比1領先。這不只是比賽勝負轉折，也是道奇整輪系列賽第20個得點圈打席才出現的第1支安打。帕赫斯這支安打之所以重要，不只是因為打回超前分，而是打席內容很乾淨。他沒有急著追求全壘打，也沒有在滿壘局面被情緒帶走，而是等到可以攻擊的球，將球確實打進外野空檔。帕赫斯賽後透過翻譯在FS1受訪時表示，從系列賽一開始，他就一直在等待這樣的機會，「你要試著等一顆好球，然後對好球出棒，我做到了。」對道奇來說，這種打席品質比單純結果更重要。因為季後賽對手不會一直給失投球，能否在滿球數、滿壘、平手的局面做出正確判斷，往往比平常例行賽的累積數據更能決定一名球員是否能留在場上。帕赫斯敲出關鍵安打後，道奇再也沒有讓勇士追近。9局上，蒙西（Max Muncy）補上一發陽春全壘打，這是他生涯季後賽第19轟，也替道奇追加保險分。9局下，迪亞茲（Edwin Díaz）登板關門，順利守住勝利。道奇以4比1擊敗勇士，系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽，將等待教士與釀酒人系列賽勝方。這場勝利也延續道奇近年季後賽客場強勢表現。自2025年世界大賽第2戰起，道奇已經拿下最近5場季後賽客場勝利，追平隊史紀錄；近11場季後賽客場戰績更高達10勝1敗，近17場則是14勝3敗。道奇今年目標是挑戰世界大賽三連霸，若能完成，將成為大聯盟史上第5支完成三連霸的球隊。對這種層級的球隊來說，季後賽不可能只靠幾名巨星撐到底，尤其當大谷翔平還在找打擊節奏時，更需要帕赫斯、蒙西、赫南德茲這些打者在不同場次站出來。