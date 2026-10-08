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明年普發現金！領取資格、方式一次看

▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）

全民共享AI紅利 明年底出生親生兒都能領

▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）

財政部今（8）日於行政院會報告「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」，說明領取資格包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍之眷屬；領取方式與2023年及2025年普發現金相同，規劃採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種方式，參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。財政部指出，受惠AI產業蓬勃發展，帶動經濟成長及稅收增長，為使經濟成果與全民共享，明年度中央政府總預算案在未排擠各項施政需求、實質零舉債及程序合法合憲3大原則下，落實財政紀律，歲出編列2357億元辦理普發現金每人1萬元，讓AI紅利全民共享，財政部將於116年度中央政府總預算案完成法定程序後儘速發放。財政部說明，規劃普發現金相關作業，領取資格及方式原則比照2023年及2025年普發現金方式辦理，領取資格包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍之眷屬；領取方式與2023年及2025年普發現金相同，規劃採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種方式，參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。財政部表示，參考2次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月，倘於明年農曆春節前開始領取，原則可領取至116年8月31日止；另考量育兒友善政策，並讓更多目前孕產家庭及孩子共享AI紅利，也規劃將2027年12月31日前國內出生新生兒納入普發現金發放對象，2027年8月1日至12月31日出生新生兒領取期限至2028年1月31日止。財政部強調，領取時程須視立法院審議明年度中央政府總預算案進度而定，如立法院於明年1月初之前三讀通過，且總統於明年1月中旬前公布，則民眾最快可於農曆春節前領取普發現金，全民共享AI紅利。財政部提醒，在尚未公布發放前，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。