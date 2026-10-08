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裁判長隨後透過資深記者海曼（Jon Heyman）公開審查聲明，還原改判真相：「在觀看所有相關角度後，重播官方判定該名觀眾在球場上方空中對球進行了干擾。經判定，該球本來並未飛出全壘打牆，守備球員也無法順利完成接殺。因此判決改判：構成觀眾干擾，全壘打取消。同時官方判定進帳1分打點，並將打者安置於二壘。」

紐約洋基隊今（8）日於美聯分區系列賽第3戰背水一戰，試圖在0：2落後的情況下絕地反擊。然而，洋基隊在6局下半的一記深遠飛球卻引發全場爭議，原本被判為全壘打的球在經過重播審查後被改判成二壘安打。大聯盟官方隨後也發布聲明，詳細還原了這起「球迷干擾」判決的內幕。爭議畫面發生在6局下半，當時洋基隊處於2分落後，游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）在2人出局、壘上有跑者的情況下，將球掃向左外野全壘打牆方向。現場第一時間判定為一支追平比數的2分砲，洋基主場瞬間沸騰。然而，光芒隊隨後提出挑戰。經過紐約大聯盟官方重播審查中心仔細檢視後，這記原先可能一棒扳平戰局的2分砲，最終在官方判定下，因「既不會出牆、野手也無法接殺」而遭沒收，僅被改判為帶有1分打點的二壘安打。賽後，當時就準備要接殺那記飛球的左外野手梅薩（Victor Mesa Jr.）認為自己應該可以接到球，「或者至少可以用手套碰到它，但現在一切都過去了。沒必要糾結於此，我們要放眼下個階段。」雖然沃爾皮這支二壘安打幫助洋基將比分追成3：4僅剩一分差，但這也是洋基隊在該場比賽自6局之後所能得到的最後分數。光芒隊的牛棚投手穩穩關門，徹底澆熄洋基後續的反撲希望。終場洋基就以3：4吞敗，在系列賽遭到同分區龍頭坦帕灣光芒隊直落三橫掃出局。回顧洋基隊本季的旅程，例行賽以93勝68敗作收，在外卡系列賽淘汰宿敵紅襪後，最終在主場球迷「幫倒忙」的爭議插曲中遺憾吞敗，球季也正式宣告落幕。