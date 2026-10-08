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紐約洋基在美聯分區系列賽第3戰回到主場，面對已經0勝2敗落後的絕境，最終仍以3比4不敵坦帕灣光芒，系列賽遭到3戰橫掃淘汰。洋基例行賽拿下93勝，外卡系列賽又輕鬆橫掃死敵紅襪，卻在分區系列賽完全無法破解光芒，世界大賽冠軍荒也正式延長到17年。這場比賽前，洋基沒有召開特別球隊會議，也沒有在休息室中央進行激勵演說。全隊都清楚情勢：只要再輸一場，球季就結束。洋基確實多次追近比分，但始終沒能真正翻過去。先發左投佛里德（Max Fried）主投5.2局失4分，最後一球被梅薩（Victor Mesa Jr.）逮中失投掃出右中外野全壘打，成為光芒最終勝差。這也是洋基隊史第2次在5戰3勝制系列賽遭到橫掃，前一次已經是1980年美聯冠軍系列賽，當時他們被皇家淘汰。6局下洋基原本有機會改寫戰局。沃爾皮（Anthony Volpe）擊出左外野深遠飛球，第一時間被判定為追平全壘打，洋基球場瞬間沸騰。不過梅薩立刻指向外野觀眾席，示意球迷碰到球。經過重播輔助判決後，裁判認定有觀眾伸手越過牆面碰觸球，形成觀眾干擾。原本可能追平比數的全壘打被改判為二壘安打，壘上跑者隆巴德（George Lombard Jr.）回本壘得分，洋基僅追到3比4。現場4萬8865名球迷對判決相當不滿，場邊甚至一度出現雜物被丟進警戒區的狀況。比賽恢復後，下一棒瓊斯（Spencer Jones）遭三振，洋基最有威脅的一波攻勢就此結束。洋基本季在美東排名落後光芒4.5場，例行賽13次交手只拿下6勝7敗。進入季後賽後，兩隊差距被進一步放大。系列賽第1戰，洋基打線只敲出1支安打；第2戰則發生4次失誤，在光芒主場Tropicana Field持續受挫。包含季後賽在內，洋基本季在光芒主場9戰吞下7敗，始終無法適應對手節奏。光芒在系列賽展現典型風格，不一定靠單場大量長打擊垮對手，而是靠積極跑壘、壓迫防守、製造細節錯誤，把洋基一步步拖進不舒服的比賽節奏。第3戰洋基並非完全沒有反擊。3局下，萊斯（Ben Rice）面對馬丁尼茲（Nick Martinez）敲出右外野方向安打，幫助洋基追分。4局下，瓊斯面對西摩（Ian Seymour）敲出二壘安打，送回從一壘起跑的沃爾皮，讓洋基再度咬住比數。但洋基整場比賽都缺少真正扭轉局面的長打。沃爾皮那球若維持全壘打判決，戰局可能完全不同；但在改判後，洋基後續打者沒能把握機會，也讓追分氣勢被迫中斷。光芒方面，阿蘭達（Jonathan Aranda）3局上敲出安打先馳得點，維拉德（Ryan Vilade）4局上補上陽春砲。根據Statcast資料，維拉德這支全壘打若放在其他大聯盟球場都不會出牆，只有洋基球場會形成全壘打，也讓洋基更加無奈。洋基本季例行賽拿下93勝，外卡系列賽又橫掃紅襪，原本看似有機會重新衝擊美聯冠軍。但分區系列賽3戰出局後，球隊接下來仍得面對一連串問題。包括打線在高強度系列賽中穩定性不足、防守失誤過多、面對光芒這類高壓迫型球隊時應變不足，都會成為休季檢討重點。更現實的是，洋基自2009年奪冠後，已經連續17個球季無緣世界大賽冠軍。