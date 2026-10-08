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▲沈伯洋、蘇巧慧今出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」。（圖／記者林調遜攝，2026.10.08）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨登上TVBS《少康戰情室》接受趙少康專訪，趙少康事後在沈的臉書留言，大讚「伯洋今天很帥氣」。對此，沈伯洋今（8）日受訪時表示，趙大哥還沒有留言前，就很有善意，「我覺得從頭到尾，都非常很有善意」，是非常愉快的專訪。沈伯洋上午出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」，並於會前受訪。媒體詢問，昨天節目結束後，趙少康留言稱「伯洋今天很帥氣」，是否感受到媒體人的善意？沈伯洋回應，趙大哥還沒有留言前，就很有善意，從一開始約訪、約時間，到現場氛圍。他說，他們在還沒有開始時，就在聊天，「我覺得從頭到尾，都非常有善意」，且他們問題都非常專業，是非常愉快的專訪。而沈伯洋昨登上《少康戰情室》節目，線上直播最高有14萬人同時在線觀看，累積觀看次數逾90萬。沈伯洋說，這代表市民真的很關心市政討論，專訪一小時其實沒辦法回答全部問題，但至少展現市民對此關注程度，他會按照原本步調，儘量多討論政策。針對《新聞大白話》主持人錢怡君認為沈伯洋回答不誠懇。沈伯洋還原，昨有和錢怡君聯繫，錢怡君還有持續提問，畢竟一小時專訪難以回答完所有問題，也請大家不用太在意，每個人在提問的時候一定都有主觀感受，對此都尊重。針對辯論議題，沈伯洋說，他希望能盡快舉行辯論，過去辯論的事前討論，很早就開始，他也在8月就簽署辯論同意書，希望能多一點交互詰問，若題目都是事先設定好的，就沒有意義，「我覺得最好是無限交叉詰問，這樣子最好」。沈伯洋呼籲，辯論不該只有一場，希望10場以上，現在剩下七個星期，一個星期也能舉辦一場，希望越多越好。