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新加坡今（8日）一早籠罩在灰濛濛的煙霾中，全島5個區域的24小時空氣污染指標，都落入「不健康」範圍，西部更一度達到161。新加坡國家環境局表示，來自印尼蘇門答臘南部及加里曼丹的煙霾，近期隨著東南風轉為南風而飄向新加坡，預計未來幾天的乾燥天氣仍將持續，導致煙霾繼續影響當地。綜合星媒報導，新加坡8日凌晨6點，西部24小時空氣污染指標達161，中央147、東部128、南部120、北部113，5個區域全部落在101至200的「不健康」範圍。除了整體空氣品質惡化，細懸浮微粒濃度也明顯升高。7日下午，西部1小時細懸浮微粒濃度一度達到152，首度進入「高」等級。新加坡國家環境局提醒，當空氣污染程度偏高時，民眾應減少劇烈戶外活動；老人、孕婦、兒童，以及患有心肺疾病的人，更應避免劇烈戶外活動。《海峽時報》指出，新加坡國家環境局自9月4日開始每日發布霾害預測後，這是首次預測隔天、全天的空氣污染指標都會落在「不健康」範圍。當局表示，近期乾燥天氣仍會持續，而蘇門答臘及加里曼丹的煙霾，可能在風勢影響下、繼續飄往新加坡。因此，這場讓新加坡整座城市灰濛濛的煙霾，短時間內恐怕還不會完全散去，得看接下來的風向與降雨情況。原文連結：