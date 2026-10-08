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▲交往、分手同天公開！林世珠公司回應：最近分的（圖／翻攝自林世珠IG@r0salim）

韓國男星俞承豪6歲就出道，演過悲情電影《有你真好》、《伴我走天涯》，紅遍亞洲，有「國民弟弟」的封號。今（8）日韓媒報導，現年33歲的俞承豪其實早與女星林世珠（임세주）交往6年，身邊親友都知情。消息一出立刻引起熱議，沒想到更戲劇性的是，林世珠經紀公司稍早火速回應，表示兩人確實交往過，但已在最近分手了。韓媒《Edaily》今日上午10點多，報導俞承豪與林世珠談了6年地下戀的消息，內容指出，他們2020年因拍電視劇《超能警探》認識，俞承豪是該劇男主角，林世珠則是女配角，但兩人在接觸後產生好感，因此低調交往，只有身邊好友知情，近日因兩人被拍到一起遛狗，戀情才因此曝光。粉絲原先紛紛留言表示祝福，但2個小時後，另一家韓媒《iMBC》又火速貼出獨家，表示林世珠的經紀公司Moving Pictures Company回應，兩人目前已經分開了：「與林世珠演員確認後，兩人確實交往了6年，但最近已經分手。」分手時間約莫是1個月前。接踵而來的震撼消息讓粉絲都還來不及反應，而俞承豪的經紀公司目前僅回應 「正在向本人確認中」，沒有直接表態分手。俞承豪2000年就以童星身分拍攝電視劇《刺魚》出道，後來又主演電影《有你真好》、《伴我走天涯》，兩部劇情都相當賺人熱淚，讓俞承豪火速走紅，成為家喻戶曉的「國民弟弟」。他長大後也持續在拍戲，近年代表作包含《君主—假面的主人》、《花開時想月》、《財閥X刑警2》。林世珠則比俞承豪還大2歲，她2011年以歌手身分出道，當時的藝名是「Heora」，但並未走紅，所以2014年開始，林世珠轉型成為演員，在韓劇《來自地獄的法官》、《殺人者的難堪》中飾演女配角，知名度與俞承豪差了一大截。