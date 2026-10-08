我是廣告 請繼續往下閱讀

納豆與依依今（8）日出席《媽媽寶寶》頒獎典禮擔任活動大使，兩人5月26日迎來第一個試管寶寶「檸檬汁」，正式升格新手爸媽。依依當時歷經長達36小時催生與自然產，納豆全程陪伴在旁，如今女兒即將滿5個月，夫妻倆談起育兒生活，依依形容是「痛並快樂著」，雖然每天都很辛苦，但也是「前所未有的幸福」，依依表示懷孕期間罩杯有變大「超過E罩杯」，還因為體重增加，還被前愛慕對象酸變胖，讓她很受傷。被問到當爸媽後有沒有睡飽，納豆立刻老實招認：「她沒睡飽，我睡得飽。」一句話讓現場笑翻，不過依依馬上替老公緩頰，表示兩人在懷孕時就已經分工，考量納豆先前曾生病，好不容易康復，她很重視睡眠對身體的影響，因此夜奶主要由她負責。產後迅速恢復身材的依依，透露懷孕時體重一度來到59公斤，如今已瘦到46、47公斤，距離試管前、婚禮時的體重只差2公斤。她表示其實在月子中心時就已經回到生產前體重，不過因為試管用藥過程曾一週胖8公斤，因此現在仍持續努力恢復。依依也分享產後曾因乳腺炎相當狼狽，加上剛生完第一週因傷口關係，甚至有大小便失禁、穿尿布的狀況，讓她一度很沒有自信。她每天問納豆：「你不覺得我現在很狼狽嗎？」納豆都會回：「不會啊，我覺得妳還是很漂亮。」求生欲和情緒價值直接給滿。依依也坦言，曾有過去愛慕過她的對象私訊說她「胖蠻多」甚至說她「真的有種」，相較之下納豆不斷肯定她，讓依依相當感動。被問到依依餵母奶時身材變化，納豆笑說至少有E罩杯，依依立刻補刀：「不只喔，本來就是E了啊。」納豆則機警回應：「還OK啦。」依依透露納豆今年廣告邀約變多，目前已接下3支廣告，接下來還有電影、影集工作，工作運相當旺。依依笑說日前夫妻倆和朋友吃飯，飯後大家邀納豆續攤唱歌、跑夜店，她表面大方說「你去你去，真的沒關係」，內心其實想著「你去你就死定了」。沒想到納豆竟主動拒絕，晚上9點就跟她回家，讓她驚呼：「曾經那個9點都還沒出發去錢櫃的人，9點竟然說要跟我回家耶！」至於是否計畫拚第二胎，納豆笑說：「搞不好二、三、四、五。」甚至喊出生三胎、四胎都可以，依依立刻回：「你自己生！」她坦言現在光帶一個孩子就已經很辛苦，無法想像三寶媽、四寶媽的生活，因此先看第二胎再說。