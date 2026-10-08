我是廣告 請繼續往下閱讀

▲21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞，使用特製黑色裹粉，保留顆粒狀咀嚼口感（售價69元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Ohlala海鮮墨魚風味燉飯，售價109元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲黑金雙醬辣雞刈包（售價88元），外皮使用竹炭粉製成黑色麵皮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「淘氣鬼莓莓」以橘、黑、粉繽紛色系登場搭配應景南瓜怪巧克力。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「搗蛋鬼雙饗（草莓可可）」外觀為四種可愛鬼臉造型的巧克力麵包。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「這不是芝麻球」新口味，外觀看起來像是經典炸物芝麻球，內容物竟然是米飯包裹紅豆泥的組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「皮皮剉幽靈冰心大福」外Q內滑再加上香濃巧克力餅乾滋味。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11門市預購走「諧教」路線，看準年輕族群開趴歡聚需求。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家即日起集結水水灶咖、雞湯大叔聯名美食，即日起至10月27日享第二件6折優惠。（圖／全家提供）

搗蛋無罪萬聖節10月31日到來！7-11推出「萬聖節WOW大賞」等近20款獵奇爆品，像是把統一布丁變成經典焦糖化身主角，還有黑皮鹽酥雞，全黑造型像是烤雞，使用特製黑色裹粉，保留顆粒狀咀嚼口感，連御飯團也有芝麻球口味。全家即日起集結水水灶咖、雞湯大叔聯名美食，從椒麻奶香牛肉麵到溫潤雞湯粥品，即日起至10月27日享第二件6折優惠。7-11自10月13日開賣，推出一系列萬聖節美食，把多款商品變成霸氣的黑色造型，像是全黑的「統一布丁(焦糖爆走丁丁)」將經典焦糖化身主角，數量有限售完為止。還有「起司燻腸黑捲餅」、「21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞」、「黑金雙醬辣雞刈包」，西式料理品牌Ohlala經典人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」也灑上帕馬森起司，升級濃郁口感回歸上架。端出「這不是芝麻球」新口味，外觀看起來像是經典炸物芝麻球。「翻轉果凍」則是將傳統果凍與水果比例顛倒；甜點控必嚐的「淘氣鬼莓莓」以橘、黑、粉繽紛色系登場搭配應景南瓜怪巧克力，滑順濃郁鮮奶油搭配在地草莓熬製酸甜草莓醬；「搗蛋鬼雙饗（草莓可可）」外觀為四種可愛鬼臉造型的巧克力麵包，內餡搭配香甜草莓奶霜。7-11同步於即日起至10月27日起祭出「糖果零食驚喜抽」優惠，蒐羅多款話題新品讓消費者就近選購，最低任選2件0元起優惠。7-11門市預購走「諧教」路線，看準年輕族群開趴歡聚需求，首推「宮梅醇洽梅酒」、「桃咖舞康桃酒」，唸出來就能成為派對破冰話題！還有「不要烤木炭棉花糖」。「皮皮剉幽靈冰心大福」外Q內滑再加上香濃巧克力餅乾滋味；「卡滋爆米花 萬聖派對箱」、獨家款「米波波爆米花 萬聖節面具禮盒」與多款造型棒棒糖、軟糖，最適合大人小孩共享歡樂，還有萬聖節期間限定的「媽咪里啦 手指頭餅乾（三種口味）」。全家即日起集結水水灶咖、雞湯大叔聯名美食，從椒麻奶香牛肉麵到溫潤雞湯粥品，即日起至10月27日享第二件6折優惠。全家獨家販售水水灶咖聯名「椒麻奶香牛肉麵」（79元）；攜手雞湯大叔推出3款聯名粥品、湯品，69元起就能享用招牌雞湯熬出的暖心美味，「韓式泡菜起司雞肉粥」（75元）、「人蔘糯米雞湯」（79元）、「菌菇雞湯粥」（69元）。