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美股主要指數全面收低，與台股關聯性高的費城半導體指數下跌151.67點，跌幅1.15%，台股今（8）日開低震盪，盤中一度下滑至49189.77點，下跌616.6點，隨著買盤進場，跌勢逐步收斂，截至中午12點，台股指數來到49410.15點，下跌396.22點，跌幅約0.8%，暫守4萬9關卡。盤面上，電子權值股普遍走弱，聯發科、台達電、鴻海、日月光投控、欣興等紛紛下跌，帶動整體電子類股指數盤中下挫逾1%；金融股同樣承壓，富邦金、國泰金股價同步下跌逾1%，金融類股指數也跌逾1%。傳統產業股則呈現漲跌互見，其中玻璃類股指數下挫逾4%，表現相對疲弱；塑膠、紡織及橡膠類股指數則逆勢走強，盤中漲幅超過1%。個股方面，台股股后川湖公布9月營收44.64億元，月減逾3成，股價延續弱勢，盤中一度重挫跌停，來到10615元。另外，法務部調查局至散熱廠奇鋐及子公司富世達新莊廠區，針對特定員工進行搜索及調查，消息牽動市場信心，奇鋐與富世達股價同步走跌。回顧美股表現，道瓊工業指數下跌341.41點，跌幅0.66%；標普500指數下跌17.16點，跌幅0.22%；那斯達克指數下跌61.2點，跌幅0.22%；費城半導體指數下挫151.67點，跌幅1.15%。AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）下跌0.74%，台積電ADR則下跌2.09%，成為今日台股開低的重要壓力來源。