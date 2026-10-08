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🟡2026國慶連假放3天！10/9補假、10/10國慶日 10/12恢復上班

▲10月9日至10月11日共3天國慶連假。（圖／記者黃韻文攝）

🟡圖書館國慶日有開嗎？多數國立圖書館10/10休館

圖書館 10/9 周五 10/10 周六 10/11 周日 10/12 周一 國家圖書館（台北市） 9:00-21:00 休館 9:00-17:00 休館 國立臺灣圖書館 9:00-21:00 休館 9:00-21:00 休館 國立公共資訊圖書館（臺中市） 9:00-21:00 休館 9:00-17:00 休館 臺北市立圖書館（總館） 8:30-21:00 休館 9:00-17:00 9:00-17:00 新北市立圖書館（總館） 8:30-21:00 休館 8:30-17:00 8:30-21:00 桃園市立圖書館 8:30-21:00 休館 8:30-17:00 8:30-17:00 臺南市立圖書館（公園總館） 8:00-21:00 休館 8:00-21:00 休館 高雄市立圖書館（總館） 10:00-22:00 休館 10:00-22:00 休館 國立臺灣大學圖書館 休館 休館 8:00-17:00 8:00-22:00 國立臺灣科技大學圖書館 休館 休館 8:30-17:00 8:10-21:30

🟡國慶日銀行有開嗎？10/9至10/11臨櫃休息、ATM照常用

🟡國慶日郵局有開嗎？一般窗口3天連假全休

▲台北故宮郵局連假期間提供外幣兌換、集郵票品、代售商品等服務。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡國慶日戶政事務所有開嗎？10/9至10/11暫停服務 10/12恢復

🟡國慶日監理站有開嗎？連假車輛檢驗停辦 10/12恢復

🟡國慶日全聯有開嗎？10/9至10/11正常營業 各門市時間不同

🟡國慶日好市多有開嗎？3天都有營業 一般賣場10:00至21:30

2026國慶日10月10日適逢星期六，10月9日星期五補假，連同週末形成3天國慶連假。不少人想趁假期到公家機關辦事情，以及雙十連假天氣迎風面局部有雨，免費室內場地也成為外出重點，民眾相當關注圖書館國慶日有開嗎、全聯幾點開等。《NOWNEWS今日新聞》整理2026國慶連假圖書館、銀行、郵局、戶政事務所、監理站、全聯、好市多營業時間一次掌握。2026年國慶日10月10日適逢星期六，因此10月9日星期五補假，加上10月11日星期日，形成10月9日至10月11日共3天國慶連假，10月12日星期一恢復正常上班。若有銀行、郵局、戶政事務所等需要臨櫃辦理的業務，最好在今（8）日下班前處理。全聯、好市多等賣場，連假期間則維持營業，但各門市時間不同需注意。國慶日圖書館有開嗎？10月9日（周五）、10月11日（周日）多數圖書館皆正常開館；國慶日10月10日（周六）則屬於法定放休日，當天絕大多數均為「全天休館」。包括3大國家級圖書館 （國家圖書館、國立臺灣圖書館 、國立公共資訊圖書館 ），以及六都市立公共圖書館，2026國慶連假期間，銀行一般臨櫃服務停止營業，10月9日、10月10日及10月11日均無一般臨櫃服務，10月12日星期一恢復正常營業。ATM、網路銀行及行動銀行App仍可使用，提款、一般轉帳及查詢餘額等服務不受影響。中華郵政公告，10月9日至10月11日國慶連假期間，除台北故宮郵局外，其餘各地郵局營業窗口一律停止營業。台北故宮郵局連假期間則提供外幣兌換、集郵票品及代售商品等服務。國慶連假期間仍提供ATM、自助郵局、開放式信箱間等全年無休服務；快捷郵件也維持部分收寄及投遞服務。不過i郵箱寄出的郵件要等連假後收攬，因此有寄件需求的民眾最好提前安排。全台戶政事務所配合國慶連假休息，10月9日至10月11日暫停服務，10月12日星期一恢復辦公。如果有結婚登記等戶政需求，建議提前安排，民眾可於結婚日前的辦公日提前申辦並指定生效日期。國慶連假期間，監理機關配合放假，車輛定期檢驗服務暫停。交通部公路局公告，10月9日至10月11日國慶連假期間，各區監理所、站及代檢廠停止車輛檢驗作業，假期後第一個上班日10月12日恢復。若車輛最後檢驗期限剛好落在國慶連假期間，可順延至10月12日辦理。想趁國慶連假採買補貨，全聯福利中心10月9日至10月11日連假期間正常營業，不過全聯各分店並沒有統一營業時間，實際以各店公告為準。好市多（Costco）國慶連假3天同樣正常營業，一般營業時間為10:00至21:30，一般會員（金星卡 / 商業卡） 每日10:00開始入場，黑鑽卡會員可享提早1小時入場，每日09:00起即可優先進入賣場選購。