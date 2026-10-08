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國慶連假高鐵又要塞爆了！「自由座最夯」變返鄉救星

▲2026雙十國慶連假即將到來，預計今晚開始高鐵就會湧入不少搭乘自由座的乘客。（圖／記者黃韻文攝）

連假高鐵自由座怎麼搶？乘客全推「南港站」爽搭整程：容易有位

建議選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘，幾乎都會有位置可坐，其中南港車站就被眾人一致推薦

▲如果是雙北民眾需要搭乘高鐵，建議從高鐵南港站搭乘。（圖／記者黃韻文攝）

別只會跑南港站搭車！先選「第10車廂」官方認證更多位

也有民眾推薦選擇「第10車廂」搭乘，認為最容易搶到位置

▲高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，不少人推薦「第10車廂」位置較多，高鐵官網曾證實。（圖／記者徐銘穗攝）

高鐵新制今上路！超尖峰時段增8班「全車自由座」

每週五下班超尖峰時段（下午5時至晚上9時）期間，將以每小時2班，4小時總計8班的密集班次，提供從南港或台北發車、行駛至台中的南下列車，並採「全車自由座」方式（商務車廂除外）。