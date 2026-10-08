2026雙十國慶連假將於明（9）日開始連續3天，預計高鐵北部車站從今（8）日下午開始就會湧現返鄉人潮，不少人搶不到熱門時段車票，會改搭自由座車廂，如何搶位也成為民眾好奇問題。根據過去乘客推薦，除了建議「從起訖站直接搭車」如高鐵南港站等，也推薦選擇空間較多的「第10車廂」上車，就連官方都認證位子更多。此外，亦推薦使用高鐵官方「當日自由座等候時間預估」服務查詢，讓連假返鄉更順暢。
國慶連假高鐵又要塞爆了！「自由座最夯」變返鄉救星
2026雙十國慶連假從10月9日至10月11日連放3天，除了國道將出現返鄉大量車潮，預估高鐵、台鐵等大眾運輸工具也將湧現大量返鄉人潮，其中高鐵因速度極快成為返鄉首選，但熱門時段總是一票難求，「自由座」瞬間成為乘客救星，也讓「自由座怎麼搶？」成為熱門問題。
連假高鐵自由座怎麼搶？乘客全推「南港站」爽搭整程：容易有位
過去有不少乘客分享搶位大招，像是建議選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘，幾乎都會有位置可坐，其中南港車站就被眾人一致推薦，認為「去南港搭自由座，起站容易有位子」、「每次都去南港搭，完全不用排隊，位置還很多」。
以雙北地區為例，共有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，其中南港車站是南下起點，發車時通常較少人，若遇到尖峰時間只要多等幾班車即可，但僅限雙北地區民眾適用。
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末搭乘，從南港站上車幾乎沒有坐不到的問題，加上南港因是首發站車次較密集，加上連假還會加開車次，若第一次沒搶到，不趕時間可以等待下一班。
別只會跑南港站搭車！先選「第10車廂」官方認證更多位
若是沒辦法前往南港車站搭乘的乘客，也有民眾推薦選擇「第10車廂」搭乘，認為最容易搶到位置。據了解，高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，高鐵官網曾證實，偶數車廂座位比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，但偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位。唯一例外是第1車廂、第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。
高鐵新制今上路！超尖峰時段增8班「全車自由座」
但有鑑於今年中秋連假高鐵自由座之亂，為了避免亂象再重演，高鐵推出自由座新制，從今（8）日起至2027年7月1日實施，每週五下班超尖峰時段（下午5時至晚上9時）期間，將以每小時2班，4小時總計8班的密集班次，提供從南港或台北發車、行駛至台中的南下列車，並採「全車自由座」方式（商務車廂除外）。
同時，今（8）日適逢國慶連假前一日也適用相關規定，高鐵將於10月8日下午5時至晚上9時間加開班次，確保「每小時2班、4小時8班」運能供給，也將在今晚加開深夜延後收班車次。
如果不了解當天自由座搭乘狀況的民眾，建議可以預先透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY「生活頻道」，確認當日各站「自由座等候時間」預估燈號，並挑選綠色燈號時段搭乘。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026雙十國慶連假從10月9日至10月11日連放3天，除了國道將出現返鄉大量車潮，預估高鐵、台鐵等大眾運輸工具也將湧現大量返鄉人潮，其中高鐵因速度極快成為返鄉首選，但熱門時段總是一票難求，「自由座」瞬間成為乘客救星，也讓「自由座怎麼搶？」成為熱門問題。
過去有不少乘客分享搶位大招，像是建議選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘，幾乎都會有位置可坐，其中南港車站就被眾人一致推薦，認為「去南港搭自由座，起站容易有位子」、「每次都去南港搭，完全不用排隊，位置還很多」。
以雙北地區為例，共有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，其中南港車站是南下起點，發車時通常較少人，若遇到尖峰時間只要多等幾班車即可，但僅限雙北地區民眾適用。
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末搭乘，從南港站上車幾乎沒有坐不到的問題，加上南港因是首發站車次較密集，加上連假還會加開車次，若第一次沒搶到，不趕時間可以等待下一班。
若是沒辦法前往南港車站搭乘的乘客，也有民眾推薦選擇「第10車廂」搭乘，認為最容易搶到位置。據了解，高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，高鐵官網曾證實，偶數車廂座位比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，但偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位。唯一例外是第1車廂、第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。
但有鑑於今年中秋連假高鐵自由座之亂，為了避免亂象再重演，高鐵推出自由座新制，從今（8）日起至2027年7月1日實施，每週五下班超尖峰時段（下午5時至晚上9時）期間，將以每小時2班，4小時總計8班的密集班次，提供從南港或台北發車、行駛至台中的南下列車，並採「全車自由座」方式（商務車廂除外）。
同時，今（8）日適逢國慶連假前一日也適用相關規定，高鐵將於10月8日下午5時至晚上9時間加開班次，確保「每小時2班、4小時8班」運能供給，也將在今晚加開深夜延後收班車次。
如果不了解當天自由座搭乘狀況的民眾，建議可以預先透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY「生活頻道」，確認當日各站「自由座等候時間」預估燈號，並挑選綠色燈號時段搭乘。