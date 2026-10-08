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卡森、殘雪並列榜首 兩人文學風格各具特色

村上春樹再度叩關 若獲獎將創日本32年來紀錄

▲各界關注多年來被視為「諾貝爾獎常客」的日本作家村上春樹，能否終於抱回大獎。（圖／美聯社／達志影像）

歐美文壇強敵環伺 《使女的故事》作者也上榜

日本女作家聲勢看漲 諾貝爾獎最終花落誰家？

2026年諾貝爾文學獎將於台灣時間今（8）日晚間7時揭曉，各界再度關注多年來被視為「諾貝爾獎常客」的日本作家村上春樹，能否終於抱回大獎。根據英國博彩業者最新賠率，加拿大詩人安妮．卡森（Anne Carson）與中國實驗派作家殘雪並列最大熱門，村上春樹則緊追在後。綜合《衛報》等外媒報導，瑞典學院將於8日公布本屆諾貝爾文學獎得主，獎金高達1200萬瑞典克朗（約新台幣3830萬元）。英國博彩業者立博（Ladbrokes）公布的熱門名單中，76歲的卡森與73歲的殘雪賠率同為10賠1，並列榜首；村上春樹則以14賠1排名其後。不過，博彩賠率僅反映市場預測及投注情況，並非瑞典學院的官方候選名單，也不代表實際得獎機率。加拿大詩人卡森以跨越文學類型的創作風格聞名，擅長結合詩歌、散文、當代故事及古希臘神話。她最具代表性的作品之一，是1998年出版的詩體小說《紅的自傳》（Autobiography of Red），透過重新詮釋希臘神話，描寫一段涉及性別認同與自我探索的成長故事。中國作家殘雪本名鄧小華，則已連續多年被博彩業者列為諾貝爾文學獎熱門人選。她以實驗性敘事、超現實意象及獨特的文學世界觀受到國際關注。殘雪的長篇小說《新世紀愛情故事》（Love in the New Millennium）及短篇小說集《我住在貧民窟》（I Live in the Slums），都曾入選布克國際獎長名單，顯示其作品在英語文學市場逐漸受到肯定。在亞洲作家中，最受關注的仍是日本小說家村上春樹。根據立博數據，村上春樹今年奪獎賠率為14賠1；英國博彩賠率比較網站Nicer Odds則顯示，其賠率約落在15賠1至19賠1之間，穩居熱門人選前段班。村上春樹是國際知名度最高的日本作家之一，代表作品包括《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》等，作品被翻譯成多國語言，在全球擁有廣大讀者。儘管村上春樹多年來屢次被視為諾貝爾文學獎熱門人選，至今仍與獎項擦身而過，也讓他每年能否得獎成為日本文壇及國際媒體關注的焦點。日本過去共有兩名諾貝爾文學獎得主，分別是1968年的川端康成及1994年的大江健三郎。若村上春樹今年獲獎，將是日本睽違32年再度有作家獲得這項殊榮。除了前三大熱門，澳洲前衛小說家傑拉爾德．穆南（Gerald Murnane）與美國後現代小說家湯瑪斯．品欽（Thomas Pynchon），也以16賠1的賠率名列前茅。另外還有7名作家以20賠1的賠率受到關注，包括加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）、墨西哥作家克里斯蒂娜．里維拉．加爾薩（Cristina Rivera Garza）、西班牙作家恩里克．維拉－馬塔斯（Enrique Vila-Matas），以及安地卡裔美國作家牙買加．金凱德（Jamaica Kincaid）等人。其中，愛特伍以反烏托邦小說《使女的故事》聞名，曾獲布克獎及加拿大吉勒獎；里維拉．加爾薩則於2024年憑藉記述妹妹遭前男友殺害的回憶錄《莉莉安娜的夏天》，獲得普立茲獎。西班牙作家維拉－馬塔斯擅長融合小說與散文，透過後設敘事探討文學及創作本身；金凱德的作品則經常聚焦家庭關係、殖民歷史與身分認同。除了村上春樹，日本文壇近年也有多名女性作家受到國際關注，包括多和田葉子、小川洋子、金井美惠子，以及川上未映子、村田沙耶香等人。其中，多和田葉子長年以日語及德語創作，2025年獲得德國內莉．薩克斯獎（Nelly Sachs Prize），其跨語言寫作風格也讓她成為國際文壇備受矚目的日本作家之一。近年諾貝爾文學獎得主包括2024年獲獎的韓國作家韓江、2025年獲獎的匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊（László Krasznahorkai），以及挪威作家佛瑟（Jon Fosse）、法國作家艾諾（Annie Ernaux）等人。由於瑞典學院的評選過程高度保密，正式候選名單及評審討論內容不會提前公開，因此無論博彩網站如何預測，最終結果仍充滿變數。