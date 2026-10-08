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難道當年就只是因為太甜嗎？爆紅速度跟跌落神壇速度非常驚人.....全盛時期有破百間店，現在不到10間欸。」

▲網友討論清玉手搖為何會被市場淘汰，引起廣大迴響。（圖/Google地圖）

台灣手搖界公認最可惜是清玉！「爆紅到隕落不到一年」敗筆曝光

直到2013年夏天，憑藉招牌飲料「翡翠檸檬茶」一炮而紅，用口號「黃金比例（最好喝的甜度冰塊配置）」席捲全台

▲清玉當年堅持只賣「黃金比例」的「翡翠檸檬茶」被踢爆一杯含糖量高達14顆方糖，加上大搞飢餓行銷，品牌直接跌落神壇。（圖/Google評價）

結果發現一杯的含糖量高達14顆方糖，當時總部第一時間硬扯比水果甜度還要更低，槓上媒體，品牌形象瞬間崩壞

清玉現況「不到10間分店」！翡翠檸檬茶不再堅持黃金比例

不過現在已經不強調「黃金比例」，冰塊甜度都可以選擇。

▲實際查詢清玉西湖店外送平台，發現招牌的「翡翠檸檬茶」還是有販售，不過現在已經不強調「黃金比例」，冰塊甜度都可以選擇。（圖/記者張嘉哲合成）

台灣手搖市場龐大，根據經濟部統計處資料顯示，114年全台飲料店營業額已經突破1425億元，各種老字號手搖、網紅品牌都爭搶這塊大餅，但也有不敵市場變化遭到淘汰的飲料店。就有網友討論「清玉到底是怎麼被淘汰的？明明飲料就還不錯喝」，貼文引起廣大迴響，不少人都表示：「被爆黃金比例太甜還不給調整糖度，很多人就直接不喝了」、「展店太快，還飢餓行銷手法當然下去，真的蠻可惜的一間飲料店。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「清玉當年到底怎麼被手搖市場淘汰的啊？明明飲料還不錯喝啊！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真材實料，可惜把自己行銷搞下去，現在也很少人在喝了吧！」然而這間清玉手搖飲創立於2006年，一開始主打新鮮水果和茶飲的結合，以當年手搖市場來說，這類型的飲料相對少見，一開始名氣還不是很高，但能穩定展店且口碑也向上累積，，當時清玉一間開過一間，全盛時期全台超過140間門市，要喝上一杯翡翠檸檬茶排隊都要等30分鐘以上，熱門店家甚至要排1小時起。然而爆紅的代價就是要受各方檢視，翡翠檸檬茶後來被媒體拿去送驗，；後來又傳出門市時常要求員工製作飲料緩慢，，刻意製造大排長龍的飢餓行銷手法，讓消費者對該品牌反感，爆紅不到一年就立刻跌落神壇。《NOWNEWS》記者當年都還來不及喝上一口當年的「黃金比例翡翠檸檬茶」，清玉就已經跌落神壇，實際查詢現在全台灣清玉手搖飲的分店數量，已經不到十間，實際查詢清玉西湖店外送平台，發現招牌的「翡翠檸檬茶」還是有販售，雖然現在談論這些都為時已晚，但如果當年不堅持只賣黃金比例、不搞飢餓行銷，現在的清玉是否也有機會能夠分到台灣手搖市場一杯羹呢？