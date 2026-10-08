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跟著台積電去日本、美國 商總拋餐飲業成立「Taiwan Town」

騰飛計畫每年招募50家台商 海外信保最高授信200萬美元

中華民國商業總會今（8）日宣布，啟動「商總國際台商騰飛計畫」，透過串聯全球僑台商及各地商會資源，發揮「讓世界台灣人幫助台灣人」精神。商總理事長許舒博表示，希望國內商業不僅要促進國內商業發展，更要邁向國際。他更透露，隨著高科技業到日本、美國布局，也構思「台灣城」（Taiwan Town）的概念，也就是在海外集結台灣食品、糕餅品牌，一解海外台商思鄉情。許舒博表示，現在的商總跟過往的商總已經有所不同，不僅要促進台灣所有商業的各式各樣的發展，更要邁向國際發展，認為台商都願意拎著一卡皮箱就走向世界，並在不同國家落地生根，因此這次台商騰飛計畫就是讓全世界的台商互相交流、協助的平台。他希望，不管是海外台商希望在台灣找到合作廠商，或是國內廠商到全世界每一個地方，都可以透過平台來串連。近年台灣科技業大量前進美國、日本，但餐飲服務業也緊追其後。但一部分面臨美國各州食品法規、當地落地不同授權差異性，導致落地困難，而有部分餐飲、服務業因缺乏資本，難以跟國內金融業融資，無法海外大展拳腳。對此，許舒博回應，面對各州法律問題，計畫這邊與律師公會一起合作，希望可以給予各州法律諮詢，相信可以統整出各產業所面臨各州的法律建議，相信以台商投資實務經驗所具備資料可以相當齊全。至於餐飲、服務業海外融資部分，海外信保將會提供海外融資，政府也有規劃千億預算的中小微企業輔導計畫，目前都還在進行審查，相信可以讓過往側重工業發展量能，也可挹注到服務、餐飲業中小企業。另外，他更透露，他們更與日本三井在熊本「台灣城」（Taiwan Town），也就是邀請各大食品、糕餅業品牌落地，認為這部分在美國同樣也可以落實，跟各地的「中國城」（China Town）有別。他說，國內連鎖餐飲品牌也對於這樣的構想有興趣，認為很多高科技業到海外投資，跟過去的技術人員都會想念台灣食物，『Taiwan Town』的成立，對他們在那邊思鄉情懷會有很大的幫助。」「商總國際台商騰飛計畫」將以台商的實際需求作為策略規劃的出發點，結合商總既有的專業、產業與國際資源，推動海外商會交流、商務合作、諮詢輔導、雙向貿易、培訓課程及資源共享等服務，讓台商需求與台灣產業優勢能夠有效對接，每年招募50家以上海外台商企業，與商總國內產業160餘公會進一步從「認識」走向「合作」，從「交流」創造實質商機。另外，海外信保設立，每位僑台商可經銀行申請最高銀行授信金額200萬美元海外信保保證，該基金保證成數依送保機構及個案風險核定5成至8成，藉由該基金之保證可分擔銀行授信風險，提高銀行之放款意願，以利僑、台商順利取得銀行資金以發展事業。