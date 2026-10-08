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第61屆金鐘獎入圍名單揭曉，電視電影《小包袱》一口氣抱回5項入圍，從作品、導演、編劇到女演員陸弈靜、吳奕蓉全都獲得肯定，讓身兼導演與編劇的徐麗雯相當驚喜。她特別點名兩位女演員的表現，透露陸弈靜雖然「一句客語都不會說」，卻下足功夫把客語內化，甚至讓自己在拍攝現場常常忘記她原本不會講客語；而吳奕蓉則把都會客家女子的拼命與稜角演得恰到好處，更巧的是，兩人都是在屏東麟洛長大，這次能一起參與《小包袱》又雙雙入圍，讓徐麗雯格外開心。談到陸弈靜的演出，徐麗雯形容她是「one take女王」，曾好奇問她為什麼可以一次就演到位，陸弈靜則回答，可能是因為角色剛好處在與自己相近的生命階段，因此很多情緒自然就能流露。徐麗雯認為，演員能把自己的生命經驗交給角色，「讓阿雪充滿靈魂，我覺得這是表演最好的境界。」尤其陸弈靜完全不會說客語，卻絲毫沒有讓徐麗雯與吳奕蓉感到出戲，即使現場臨時修改，也不見她慌張，「有時候我常常忘了陸姐不會講客語。」在徐麗雯眼中，這正代表陸弈靜為角色付出的努力，而此次獲得入圍，她也笑說：「我覺得評審很有眼光。」另一位入圍女演員吳奕蓉，則讓徐麗雯看到不同於過往的表演面貌。她認為吳奕蓉成功掌握角色介於慾望、可愛與現實之間的複雜特質，劇本中的幽默與心酸也都拿捏得剛剛好，「剛剛好在表演裡是非常需要天份的事。」徐麗雯更大讚吳奕蓉又聰明、又認真，工作態度也非常好，而兩人從小就在同一個村莊、屏東麟洛長大，如今又能因《小包袱》合作並一起獲得金鐘肯定，讓她特別有感。