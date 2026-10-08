我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣外送市場近期的變化，正日益影響消費者的日常使用體驗。根據 Kantar 凱度調查，過去 1 至 2 個月內，消費者最有感的市場變化，是餐點價格上漲以及外送費用增加。其中，60% 的消費者表示已注意到餐點價格上漲，另有58% 則感受到外送費用有所增加。調查結果顯示，消費者對外送服務整體成本的關注度持續提升，並尋求 更高的價值感與服務效率。在此背景下，消費者對外送市場引入更多競爭者抱持開放態度。調查顯示，72% 的消費者認同新平台的加入有助於增加選擇並提升市場競爭；此外，66% 表示未來可能會嘗試新的外送 App。這也凸顯出台灣外送市場有機會透過更多競爭，為消費者帶來更多元的選擇，尤其是能提供更高價值、更多元價格方案及更佳服務表現的平台。Grab是一家以東南亞市場為主要業務範圍的科技平台，服務涵蓋交通運輸、餐飲外送、生活服務及數位金融等領域。隨著Grab 宣布將台灣作為其飲食外送服務首個東南亞以外的拓展市場，也引發市場對新競爭者加入的關注與討論。Kantar 凱度調查顯示，超過六成消費者對 Grab 未來進入台灣市場抱持期待。曾使用過 GrabFood 的消費者中，有 86% 對過往使用經驗給予正向評價，顯示消費者對該平台已具備良好印象。而過往的正向經驗，也可望成為建立消費者信任的重要基礎。同時，這些消費者對 Grab 未來進入台灣市場後的服務表現抱持較高的信心。近九成曾使用過 GrabFood 的消費者表示，若 Grab 未來進入台灣市場，他們預期Grab App 能提供更多元的價格方案、AI 智慧配送路線規劃，以及更準確的預估送達時間等功能。在目前市場持續關注價格、費用與服務效率的背景下，調查結果顯示，消費者對新的市場選擇抱持開放態度，並認為具備豐富經驗的平台業者所帶來的競爭，有望促進整體產業的服務發展與提升。*註1: Kantar 凱度於 2026 年 9 月針對 1,000 位 18–64 歲台灣消費者進行線上調查。*註2: GrabFood 為東南亞科技公司 Grab 旗下的線上餐飲外送服務。