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電商巨頭亞馬遜（Amazon）於8日證實，公司已進行新一輪裁員，受影響人數有限，主要集中在負責營運電商網站的零售部門。值得注意的是，這波裁員的時間點，恰巧撞上亞馬遜年度促銷活動「Prime Big Deal Days」剛剛結束，且亞馬遜去年底至今已裁減約3萬人，此時再度縮減人力引發外界關注。根據《路透社》報導，消息人士透露，本次裁員人數不到1000人。相關訊息最早由《商業內幕》報導，隨後有受影響的員工向路透社證實此事，並分享了內部通訊軟體的訊息紀錄。對此，亞馬遜發言人發表聲明回應，「我們對零售業務的部分架構進行了調整，我們相信這樣的組織結構能讓我們更好地落實優先目標」。根據路透掌握的內部消息，本次裁員波及零售部門內的多個單位，包括客戶服務以及銷售夥伴服務部門，甚至可能延伸至亞馬遜其他跨部門團隊。受影響員工分布廣泛，包含美國、印度與英國等地的基層與管理人員均收到了解僱通知。自亞馬遜去年起啟動高達3萬人的大規模裁員以來，便持續不定期進行小規模的人力精簡，而本次行動則是最新的一波。對此，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）為公司辯護，強調持續裁員是必要的措施，主因是公司在疫情期間過度擴張與招聘。貝佐斯表示，「當時人們都待在家裡上網購物，對我們來說那是一段壓力極大但極其艱辛的時期。整個團隊都非常努力，也完成了很多不可能的任務，但我們的員工人數確實因此大幅膨脹了」。貝佐斯否認亞馬遜業務疲軟，事實上亞馬遜在積極縮減員工規模的同時，正準備斥資2200億美元用於建設AI基礎設施。