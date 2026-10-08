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最低工資調升 許舒博提兩大意見

主計總處昨（7）日公布，9月消費者物價指數（CPI）來到2.73%，達到31個月最高漲幅。中華民國商業總會理事長許舒博今（8）日表示，物價上漲有很多因素，假如是因為短期現象，可能因季節有所調整，假如持續上揚，那麼政府就應該重視這問題，因為高物價不影響科技業，但對底層民眾、中小企業影響太大。主計總處昨發布9月CPI為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連5月超過2%通膨警戒線，也是31個月以來新高；主計總處坦言「物價壓力升高」，但仍否認國內有通貨膨脹。許舒博表示，物價上漲對於中高階層影響不大，但是台灣處於K型化社會，對底層民眾影響非常大，認為政府對高科技產業不用太過於擔心，但中小微企業、傳統產業都應該要多盡一點心思，「不能放任他的這個所謂的物價上漲一直持續的攀升，這是政府的責任。」而上月勞動部最低工資審議會將明年最低工資調升到30,900元，時薪205元。許舒博說，最低工資已經做過調整，商總沒有太多執著，但還是希望本國籍勞工跟移工可以脫鉤，認為這樣對於本勞會有更大的實質的利益。其次，他說，政府不應該把所有照顧企業勞工的責任全部交給企業，「因為企業都有繳稅給政府」，假如調漲薪資，但是勞健保等社會保險負擔比率還是以企業為重心，那麼對於進用更多最低工資勞工的中小型企業影響就相當大，認為政府應該要思考調整比率。另外，針對勞動部有意把薪資揭露門檻從4萬元調升5萬元，他認為，北部及南部薪資條件，成本負擔都大有不同，認為這不應該是勞動部保護勞工的權利的首要任務，揭露出來沒有太大意義。