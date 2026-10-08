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地方選舉倒數51天，民進黨台北市長參選人沈伯洋選情倒吃甘蔗，昨接受中廣前董事長趙少康專訪，備受關注。趙少康今（8）日直言，蔣萬安陣營輕敵、鬆懈，應該要開始緊張、不能忽視。更指出很多媒體主持人抱怨，要訪問蔣萬安都沒有回應，一種是排不出時間，一種是覺得邀訪多、懶得回應，媒體就覺得「太自大了」。趙少康今早在廣播節目中談到昨天專訪沈伯洋，直言他口才反應都不錯，蠻快的，畢竟他一路復興小學、中學上去，又到美國拿到博士，學歷很不錯，蔣萬安學歷也很好。他對沈的印象，覺得人算平和，選舉總是廣結善緣，但沈比較放得開，因為一開始，民進黨提不出人，覺得少輸就贏，所以反而放開一點，不要有太大壓力。「蔣萬安陣營輕敵了」趙少康直言，一開始覺得人提不出來，所以輕敵鬆懈，導致現在很多主持人抱怨，要訪問蔣萬安，團隊都沒有回應，沒回應有兩種，一種是排不出時間，講不出回應，一種是覺得來邀的很多，懶得回應、不要回應，「媒體就覺得你太自大了」，沈伯洋大概團隊很認真，開始的時候誰要訪問他，覺得他沒機會，所以一定有這樣的差別。趙少康說，蔣萬安現在要緊張起來，他剛剛宣布松山機場AI園區，新的科技一定要引進，不能只有科技執法，要怎麼更順暢減少時間、車禍發生機率。趙少康更嘆口氣，蔣萬安團隊應該要緊張，沈伯洋的專訪今早點閱超過百萬，是所有節目裡面點閱率最高，表示看的人不見得都同意沈伯洋，但好奇他講什麼，所以蔣萬安不能忽視，聽說蔣萬安最近要展開反攻、團隊要開始廣泛接受媒體訪問，這都是好的。