我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據內政部實價登錄資料統計，新潤「安曼莊園」以406筆交易居桃園區預售屋交易量榜首，成交筆數約為第二名的2.1倍。

▲新潤「安曼莊園」近一年累計406筆實價登錄交易，為桃園區同期預售屋交易量最高的建案。

▲新潤「安曼莊園」以日式飯店靜奢美學為設計靈感，規劃逾20項休閒公設，打造兼具生活機能與休憩氛圍的住宅空間。（圖／新潤安曼提供）

▲新潤「安曼莊園」榮獲第34屆中華建築金石獎「優良建築規劃設計類」首獎肯定，展現建案規劃設計成果。（圖／新潤安曼提供）

統計內政部最新實價揭露「近1年桃園區預售屋交易量」排行，新潤「安曼莊園」以406筆實價登錄居冠，第2名則為196筆，兩者相差210筆，新潤「安曼莊園」成交量約為第2名的2.1倍，成為桃園區近一年交易最熱絡的預售案，也反映桃園預售市場逐步進入「個案表現」分化格局，大基地、低總價與成熟生活圈為首購族出手關鍵。進一步觀察桃園區預售交易量排行榜，第3名成交138筆、第4名105筆、第5名57筆，新潤「安曼莊園」為唯一突破400筆個案，成交量也明顯拉開與其他建案差距。以新潤「安曼莊園」735戶規模來看，目前銷售逾5成，不過實價登錄存在申報時間差，揭露筆數仍不完全等同案場即時銷售率。房市政策面近期也出現鬆綁訊號，央行第3季理監事會議宣布自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成調升至7成，為有換屋需求的購屋族增加資金調度空間，在市場買氣仍偏向個案表現之際，具備成熟生活圈、相對低總價與完整產品條件的建案，也更容易承接自住與換屋的購屋需求。新潤「安曼莊園」基地位桃園市桃園區大有路、民光東路口，屬大有生活圈，本身發展時間較早，鄰近藝文、小檜溪等生活圈，商業、教育、交通條件與休閒機能完整，基地前身為1998年開幕、2023年結束營業的新光三越桃園大有店，自推案初期即受到市場關注。該案於去年10月公開，當時累積上千組預約賞屋，主打訂簽28萬付款方案，首周銷售突破百戶，在偏冷房市中創下佳績。新潤「安曼莊園」基地約1790坪，規劃地上23層、地下6層，共3棟、735戶，其中包括726戶住宅及9戶店面；住宅規劃20~26坪2房及30~39坪3房，主攻首購、小家庭與首換族群，主力總價約1300~2300萬元，低總價成為買氣的關鍵。由於桃園近年主要重劃區及核心生活圈新案價格持續墊高，相較藝文特區、小檜溪等新案6字頭行情，位大有特區的新潤「安曼莊園」近1年實登均價仍落在每坪約4~5字頭，吸引在地小資族與雙北市輕移民買盤。除了價格與地段，大基地帶來的公設完整度，也是新潤「安曼莊園」與一般首購型建案較明顯的差異，該案汲取日本東京安縵酒店的靜奢美學作為發想靈感，將其轉化為居住空間的設計語彙，並在社區規劃超過20項休閒設施，包括健身房、瑜珈室、兒童遊戲空間、家教室、廚藝教室、KTV、閱覽與交誼空間等，另導入新潤自有的「潤咖啡」軟實力服務。建商品牌也是此次新潤進軍桃園市中心的重要支撐，新潤曾多次名列北台灣十大建商，於今年再獲第34屆中華建築金石獎「優良建築規劃設計類」首獎肯定，過去曾在青埔等桃園市場布局，並以「明日苑」系列打響名號，2025年再推出桃園市中心指標案「安曼莊園」，全案已於今年動工，預計2030年下半年完工。在央行鬆綁信用管制之下，自住、換屋等實質需求逐步回歸市場，具備成熟機能與相對實惠價位的個案，成為近期房市盤整期間少數能維持穩定成交動能的亮點。