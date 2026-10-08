我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國歌手ROY KIM全新巡演《2026-27 ROY KIM LIVE TOUR [R:O:Y] 》11月從首爾開跑，在KSPO DOME連開兩場，日前開賣即秒殺，宣布加場，明年1月30日確定把舞台搬台灣，1月30日晚上6點在新莊ZEPP NEW TAIPEI登場，票價分成5000元、4300元、身心席2500元（全區座席），2026年10月24日（六） 13:00在tixCraft拓元售票系統開賣，對於相隔10年再訪台，ROY KIM表示內心興奮又期待，預告將帶給粉絲滿滿的故事與音樂，來彌補這10年的等待。演出日期：2027年1月30日（六）18:00演出地點：ZEPP NEW TAIPEI活動票價：5000、4300、身心席2500（全區座席）售票系統：tixCraft拓元售票系統售票時間：2026年10月24日（六） 13:00ROY KIM從2022年起每年都會舉辦個人演唱會，今年《2026-27 ROY KIM LIVE TOUR [R:O:Y] 》巡演唱進KSPO DOME，11月21日、22日2場都完售，經紀公司緊急宣布20日再唱1場，此次的演出規模也替ROY KIM寫下新的里程碑。ROY KIM發文向粉絲致謝：「這3天我會卯足全力地唱，為了回報大家對我的厚愛，我每天都努力想要活得更好，大家一起來演唱會盡情地放聲大哭吧！」除首爾站外，這次的巡演也將走出海外，2027年1月30日將來到台北。距離ROY KIM上次訪台已是2016年，ROYROSE（粉絲名）苦等10年才盼到偶像，他特地向台粉問好：「大家好，我ROY KIM睽違多時終於要去台北與各位見面了！以前在那裡感受到的那股香氣，以及我們ROYROSE溫暖的眼神，至今仍歷歷在目，想到快要和大家重聚的那一天，我內心充滿了興奮與期待。」他與ROYROSE約定，將把沒能見面的日子裡所發生的故事以及想給大家聽的歌曲，一起帶到台北的演唱會上分享，「讓我們將填滿彼此心意的珍貴時刻化為難忘的回憶，很快就要去和你們見面囉！台北站的朋友們！」