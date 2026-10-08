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松機遷建喊了數十年 陳宥丞點出三大難題

批藍綠輪流喊口號 蔣萬安上任四年未提遷建

邀蔣萬安赴議會專案報告 籲啟動跨部會對接

松機遷建喊了數十年 陳宥丞點出三大難題

批藍綠輪流喊口號 蔣萬安上任四年未提遷建

邀蔣萬安赴議會專案報告 籲啟動跨部會對接

台北市長蔣萬安今（8）日宣布規劃遷移松山機場，未來將釋出約300公頃土地，作為AI園區、住宅及公園使用。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，樂見松山機場遷建議題終於被正視，但過去藍綠陣營都曾提出相關主張，卻始終沒有具體進展，直言「藍綠兩黨從來都只是輪流喊口號而已！」他也正式邀請蔣萬安在議會休會前進行市政專案報告，向市民交代遷建計畫的可行性評估，強調「這次要做就要來真的！」陳宥丞今在臉書表示，每逢選舉，松山機場遷建議題總會再度浮上檯面，主要是因為占地300公頃的松山機場，數十年來不僅阻斷內湖科技園區與台北市區的交通動脈，長期的航高禁限建規定，也讓周邊無數老舊住宅的都市更新陷入停滯。台北市民等待機場腹地空間解套已經數十年，如今蔣萬安提出遷建構想，當然樂見議題終於在選舉期間受到正視。不過，陳宥丞指出，松山機場遷建並非新議題，過去從參選立委的珊珊，到跨黨派參選人都曾討論過，卻始終沒有定論，關鍵就在於「國安戰備、離島交通、醫療後送」三大問題。陳宥丞質疑，大家都認同遷建，但機場遷移後，空軍松山指揮部的戰備替代地點究竟在哪裡？每年280萬人次的離島通勤與返鄉人潮，桃園機場能否承載相關運量？離島病患的緊急醫療後送，又該如何確保不中斷？這些都是遷建計畫必須面對的問題。陳宥丞進一步指出，民進黨過去從謝長廷、李應元到姚文智，都曾提出松山機場遷建主張，但中央已經執政18年，交通部與國防部卻始終沒有具體遷建計畫。他也將矛頭指向蔣萬安，指出蔣過去選舉時曾批評綠營提出遷建過於草率，但上任四年來，在市議會各委員會及重大施政專案報告中，對松山機場遷建始終隻字未提，如今卻再度拋出相關構想。陳宥丞直言，「藍綠兩黨從來都只是輪流喊口號而已！」他強調，選舉應該是選賢與能，讓城市規劃回歸正面討論，才是選舉真正的意義。雖然樂見市政議題受到關注，但願景不能淪為選舉的急就章，任何宏大的藍圖，都需要嚴謹的行政評估，以及中央與地方政府全力配合。陳宥丞最後向蔣萬安喊話，「蔣萬安市長，這次要做就要來真的！」並正式邀請蔣萬安在議會休會前進行市政專案報告，向全體市民清楚交代松山機場遷建的可行性評估。陳宥丞強調，唯有讓市府文官系統及早啟動跨部會對接，才能在未來無縫接軌，讓討論數十年的松山機場遷建，真正有落實的可能。台北市長蔣萬安今（8）日宣布規劃遷移松山機場，未來將釋出約300公頃土地，作為AI園區、住宅及公園使用。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，樂見松山機場遷建議題終於被正視，但過去藍綠陣營都曾提出相關主張，卻始終沒有具體進展，直言「藍綠兩黨從來都只是輪流喊口號而已！」他也正式邀請蔣萬安在議會休會前進行市政專案報告，向市民交代遷建計畫的可行性評估，強調「這次要做就要來真的！」陳宥丞今在臉書表示，每逢選舉，松山機場遷建議題總會再度浮上檯面，主要是因為占地300公頃的松山機場，數十年來不僅阻斷內湖科技園區與台北市區的交通動脈，長期的航高禁限建規定，也讓周邊無數老舊住宅的都市更新陷入停滯。台北市民等待機場腹地空間解套已經數十年，如今蔣萬安提出遷建構想，當然樂見議題終於在選舉期間受到正視。不過，陳宥丞指出，松山機場遷建並非新議題，過去從參選立委的珊珊，到跨黨派參選人都曾討論過，卻始終沒有定論，關鍵就在於「國安戰備、離島交通、醫療後送」三大問題。陳宥丞質疑，大家都認同遷建，但機場遷移後，空軍松山指揮部的戰備替代地點究竟在哪裡？每年280萬人次的離島通勤與返鄉人潮，桃園機場能否承載相關運量？離島病患的緊急醫療後送，又該如何確保不中斷？這些都是遷建計畫必須面對的問題。陳宥丞進一步指出，民進黨過去從謝長廷、李應元到姚文智，都曾提出松山機場遷建主張，但中央已經執政18年，交通部與國防部卻始終沒有具體遷建計畫。他也將矛頭指向蔣萬安，指出蔣過去選舉時曾批評綠營提出遷建過於草率，但上任四年來，在市議會各委員會及重大施政專案報告中，對松山機場遷建始終隻字未提，如今卻再度拋出相關構想。陳宥丞直言，「藍綠兩黨從來都只是輪流喊口號而已！」他強調，選舉應該是選賢與能，讓城市規劃回歸正面討論，才是選舉真正的意義。雖然樂見市政議題受到關注，但願景不能淪為選舉的急就章，任何宏大的藍圖，都需要嚴謹的行政評估，以及中央與地方政府全力配合。陳宥丞最後向蔣萬安喊話，「蔣萬安市長，這次要做就要來真的！」並正式邀請蔣萬安在議會休會前進行市政專案報告，向全體市民清楚交代松山機場遷建的可行性評估。陳宥丞強調，唯有讓市府文官系統及早啟動跨部會對接，才能在未來無縫接軌，讓討論數十年的松山機場遷建，真正有落實的可能。