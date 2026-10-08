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▲地下錢莊據點藏匿在熟識的中古車行內，並利用社群媒體發放高利貸。若被害人付不出高額利息，便指使小弟將人強行拘禁，甚至施以毆打、電擊等殘暴手段逼債。(圖.記者鄧力軍翻攝)

刑事警察局偵查第六大隊今（8）日宣布破獲一起惡劣的暴力討債集團。一名有幫派背景的陳姓通緝犯，涉嫌將地下錢莊據點藏匿在熟識的中古車行內，並利用社群媒體發放高利貸。若被害人付不出高額利息，便指使小弟將人強行拘禁，甚至施以毆打、電擊等殘暴手段逼債。警方歷經數月搜證，跨縣市同步收網，一舉逮捕陳姓主嫌等11人，全案依法移送桃園地檢署偵辦。警方調查， 114年一名被害人因借受高利貸引發債務糾紛，遭多人凌虐受傷。警方深入追查後發現，幕後藏鏡人為一名具有幫派背景的陳姓通緝犯。陳姓主嫌利用臉書、LINE等社群媒體平台廣發放貸資訊，吸引急需用錢的民眾上鉤。一旦借款人無法依約按時繳還高額利息，陳嫌便會指使旗下集團成員進行強悍的暴力討債。初步統計，目前已知有3名被害人深受其害，分別遭受高利放貸、詐欺、恐嚇施壓及肉體凌虐。辦案人員蒐證過程中發現，陳嫌刻意將集團的犯罪據點設置在與其熟識的車行同棟建築物內。此外，集團成員平日出入、活動皆刻意向該車行租賃車輛，企圖藉由頻繁更換車輛及車行的日常商務活動做掩護，來規避警方的跟監與探查。案經報請臺灣桃園地方檢察署仁股檢察官曾柏涵指揮偵辦，專案小組歷經數月埋伏與追查，於115年4月至9月間展開數波清剿行動。警方持法院核發之搜索票及檢察官拘票，跨縣市前往桃園市桃園區、中壢區及嘉義市西區等地進行同步查緝。行動中不僅成功拘捕陳姓主嫌及成員共11人到案，更當場查扣數十名借款人所簽署的本票、相關借貸契約資料等犯罪證物。全案經警方偵訊後，已涉嫌違反加重重利、恐嚇取財、妨害自由、詐欺及強制等罪嫌，將11名嫌犯移送桃園地檢署進一步偵辦。