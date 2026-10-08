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▲統一獅洋投喬登本季對中信兄弟3場出賽繳出3勝、對戰防禦率0.53的好表現。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟交手全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅。資深棒球媒體人謝岱穎看好兄弟以3勝1敗晉級台灣大賽。謝岱穎分析，兄弟在打線深度與牛棚穩定性明顯佔優勢，獅隊則在先發輪值更具競爭力；但若綜合考量下半季近況與整季對戰數據，兄弟整體戰力依舊較為出色。談到系列賽勝負的關鍵人物，謝岱穎點名獅隊雙洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）與喬登（Jordan Balazovic），兩人能否燃燒局數將是獅隊翻盤唯一的生機；而兄弟的關鍵焦點則在曾頌恩身上，「若前兩棒張士綸、張仁瑋能延續例行賽上壘，曾頌恩在中心打線有效發揮，兄弟贏球機會非常高。」依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，不僅首輪坐擁3場主場，更自帶1勝的龐大優勢。資深棒球媒體人謝岱穎推測，系列賽可能戰至G3就提前分出勝負，兄弟以3勝1敗挺進台灣大賽，「不論從整季對戰內容，或是下半季的攻守狀態來看，兄弟的穩定度都更勝一籌，我認為可能打3場就會結束了。」謝岱穎指出，以例行賽的對戰來看，兄弟打線明顯佔優，「兄弟陣中有6名打者對獅隊打擊率超過3成，加上季末團隊打擊狀況十分平穩，得分串聯相當平均。」反觀獅隊打線則暗藏隱憂，謝岱穎直言，「陳傑憲、潘傑楷本季對戰兄弟的打擊表現，都不及他們整季的平均水準，落差不小；雖然朱迦恩與林子豪對兄弟打得不錯，但季末狀況起伏偏大，因此打線評比上兄弟佔得上風。」不過在先發投手端，獅隊則握有絕對優勢。謝岱穎指出，獅隊雙洋投布雷克與喬登對象隊的壓制力極具說服力，「尤其是喬登，季中面對兄弟3場全拿勝投，對戰防禦率僅0.53；布雷克歷年交手經驗豐富，對戰防禦率也只有1.74。兩人的壓制力是實打實看得見的，對戰優勢非常大。」反觀兄弟先發輪值，謝岱穎表示，對戰獅隊成績最優異的資深洋投德保拉（Jose De Paula）因傷動刀，第一輪高機率來不及歸隊，「名單只能登錄菲力士（Felix Pena）、勝騎士（Mario Sanchez）與羅戈（Nivaldo Rodriguez）。」他進一步分析，兄弟這3名可用洋投對獅隊都不算特別強勢，「稍微好一點的羅戈對戰3勝2敗、防禦率3.54，勝騎士防禦率超過5，菲力士也逼近5，這部分反而是獅隊先發投手表現較好。」至於後援防線，謝岱穎認為兄弟展現極大的厚度，「呂彥青、李振昌對戰防禦率皆為0，江忠城對戰防禦率也僅0.96，連陳琥等人的壓制力都不錯，實際開打後，兄弟先發投手或許不用吃那麼多局數；反觀獅隊牛棚對戰狀況並不穩定，先發投手如布雷克、喬登、獅帝芬（Jackson Stephens）等人，勢必得拉長投球局數。」談到決定戰局走向的關鍵球員，謝岱穎直指獅隊是布雷克與喬登，「如果要搶過首輪，唯一的機會是2人都吃長局數到7、8局，畢竟連打4天，不太可能有第2場出賽，他們若能吃滿局數又拿下勝投，獅隊才有機會出線。」至於兄弟陣營，謝岱穎則點名曾頌恩，「他季末手感火燙，又是大賽型選手。只要前兩棒張士綸、張仁瑋維持季賽手感，曾頌恩在中心打線適時一擊，兄弟贏球的機會就非常大。」