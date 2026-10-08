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2026年WTT中國大滿貫賽今（8）日上演男單16強激戰，馮翊新歷經43分鐘的五局大戰，最終以大比分3：2驚險擊敗德國黑馬佛登蕭特（Wim Verdonschot），個人生涯首度闖進WTT大滿貫等級賽事的男單8強，下一戰將對決16強淘汰掉郭冠宏的新世界球王松島輝空。世界排名第40的馮翊新近期手感火燙，先前在名古屋亞運就殺入男單8強，休息沒幾天後來到中國大滿貫，前兩輪更先後扳倒德國一哥邱黨與比利時強敵。今日面對世界排名第59的德國新星佛登蕭特，雙方一開賽就打得火熱。首局馮翊新在4：9落後下急起直追，一路化解多個局點並戰至12平，可惜以12：14惜敗。次局起馮翊新迅速調整節奏，以11：9連下兩城率先聽牌。儘管第4局在8：10落後時盡全力挽救局點，仍以11：13遭到對手扳平。進入高潮迭起的決勝第5局，馮翊新一度面臨絕對劣勢，不過他換邊後趁對手失誤一口氣連追4分扳平，再度落後之際馮翊新連拿6分，上演驚天大逆轉，以11：10鎖定勝局，搶下珍貴的8強門票。另一方面，同日出賽的另一位台灣17歲小將郭冠宏在16強戰遭遇本週剛登基史上最年輕世界球王的日本新星松島輝空。郭冠宏雖在第2局以11：5扳平大比分，但最終仍以6：11、11：5、6：11、4：11止步男單16強。儘管無緣晉級，郭冠宏在大滿貫賽事展露頭角，同樣創下個人生涯在大滿貫的最佳戰績。