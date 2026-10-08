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出現5疑似症狀小心 疾管署示警：近期氣溫仍適合蚊子活動

疾管署今（8）日公布新增首例本土登革熱病例，為居住屏東縣屏東市40多歲女性，於10月上旬出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹瀉等症狀；經就醫並通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第四型，個案住院治療中，同住接觸者目前均無疑似症狀；感染源不明，仍待釐清。疾管署副署長林明誠表示，個案潛伏期主要活動地點為屏東縣住家附近。研判為本土病例，檢體將進一步定序以釐清可能感染源。林明誠說，衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急化學防治工作、病媒蚊密度調查及環境風險評估，附近環境有較多孳生源，包含廢棄馬桶、水桶等；已加強孳生源清除，同時截至今日中午12時前，地方衛生局已擴採39人，初步檢查NS1皆為陰性。疾管署監測資料顯示，今年全國迄今累計188例登革熱確定病例，其中13例為本土病例，居住地分別為高雄市10例、彰化縣2例及屏東縣1例；另175例境外移入病例，感染地以越南（48例）、印尼（29例）、菲律賓（21例）等東南亞及南亞國家為主，病例數低於2025年同期（198例）。對於登革病毒第四型，目前國內皆為境外移入個案。疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。