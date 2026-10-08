美國密蘇里州近日揭發一起離奇命案，1名44歲的前矯正官員，涉嫌在去年12月殺害妻子後藏匿遺體，案件長達近10個月都未曝光，直到其中一名孩子本月偷偷撥打電話求救，警方才揭開這起家庭悲劇。
綜合美媒報導，嫌犯休斯頓（Jonathan G. Houston）涉嫌在2025年12月於一間旅館內，勒死妻子安妮卡（Aunika Houston），事後將妻子的遺體裝入垃圾袋，丟進飯店垃圾箱。
更令人震驚的是，休斯頓不只自己動手殺害妻子，還要求7名孩子在過程中協助，包含摀住母親的嘴、播放音樂掩蓋慘叫聲等等。
孩子偷偷報警 10個月後揭開命案
警方表示，整起案件直到本月4日，其中1名孩子偷偷報警才曝光，警方隨後根據撥打電話的定位資訊，找到休斯頓及7名孩子，展開調查。
孩子向警察透露，父親長期對他們施暴，其中1人更表示，父親囚禁他們已經約5年。
涉一級謀殺、一級綁架 目前尚未定罪
警方進一步追查，確認安妮卡早已死亡，休斯頓被控一級謀殺及一級綁架罪嫌，關在卡拉威郡監獄，不得保釋。
當局已將7名孩子另外安置，案件仍處於初步司法程序。
原文連結：
Former corrections officer allegedly killed his wife — and forced his kids to help
Callaway County sheriff identifies woman murdered in Kingdom City hotel
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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更令人震驚的是，休斯頓不只自己動手殺害妻子，還要求7名孩子在過程中協助，包含摀住母親的嘴、播放音樂掩蓋慘叫聲等等。
警方表示，整起案件直到本月4日，其中1名孩子偷偷報警才曝光，警方隨後根據撥打電話的定位資訊，找到休斯頓及7名孩子，展開調查。
孩子向警察透露，父親長期對他們施暴，其中1人更表示，父親囚禁他們已經約5年。
涉一級謀殺、一級綁架 目前尚未定罪
警方進一步追查，確認安妮卡早已死亡，休斯頓被控一級謀殺及一級綁架罪嫌，關在卡拉威郡監獄，不得保釋。
當局已將7名孩子另外安置，案件仍處於初步司法程序。
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Former corrections officer allegedly killed his wife — and forced his kids to help
Callaway County sheriff identifies woman murdered in Kingdom City hotel
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