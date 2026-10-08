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美國密蘇里州近日揭發一起離奇命案，1名44歲的前矯正官員，涉嫌在去年12月殺害妻子後藏匿遺體，案件長達近10個月都未曝光，直到其中一名孩子本月偷偷撥打電話求救，警方才揭開這起家庭悲劇。綜合美媒報導，嫌犯休斯頓（Jonathan G. Houston）涉嫌在2025年12月於一間旅館內，勒死妻子安妮卡（Aunika Houston），事後將妻子的遺體裝入垃圾袋，丟進飯店垃圾箱。更令人震驚的是，休斯頓不只自己動手殺害妻子，還要求7名孩子在過程中協助，包含摀住母親的嘴、播放音樂掩蓋慘叫聲等等。警方表示，整起案件直到本月4日，其中1名孩子偷偷報警才曝光，警方隨後根據撥打電話的定位資訊，找到休斯頓及7名孩子，展開調查。孩子向警察透露，父親長期對他們施暴，其中1人更表示，父親囚禁他們已經約5年。警方進一步追查，確認安妮卡早已死亡，休斯頓被控一級謀殺及一級綁架罪嫌，關在卡拉威郡監獄，不得保釋。當局已將7名孩子另外安置，案件仍處於初步司法程序。原文連結：