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酷熱夏日在家裡吹冷氣時，究竟是否該讓冷氣持續運轉一直是眾說紛紜的話題。對此，日本家電巨頭松下（Panasonic）最新公佈的調查顯示，今年夏天曾「24小時不關冷氣」的民眾比例已衝破60％，顯示連續開著冷氣的使用習慣在日本已逐漸成為常態。根據《讀賣新聞》報導，松下公布的最新調查顯示，日本全國家庭今年夏季的冷氣每日平均使用時間為13小時6分，較去年同期減少了32分鐘。分析指出，這主要是由於以首都圈為中心的梅雨季結束時間較往年偏晚，加上夏末出現數天氣溫相對較低的天氣所致。若從各地的使用時間來看，沖繩以每日平均運轉16小時37分高居榜首；其次為鹿兒島的14小時16分與福岡的14小時5分。而使用冷氣時間最短的則是北海道，平均每日運轉10小時49分，呈現出明顯的南北差異。這項調查是針對松下旗下的旗艦空調系列「Eolia」用戶，分析其在今年6月至8月期間的實際使用數據而來。另一方面，松下亦針對全日本555名擁有冷氣的成年男女進行問卷調查，探討「全天24小時持續開冷氣」的頻率。結果顯示，有27％的受訪者表示「幾乎每天」都保持冷氣24小時開機；13％表示「每週約4～5天」24小時開著冷氣。若計入「每週1～3天」及「每月數次」的族群，則共有高達61％的受訪者曾有過讓冷氣24小時不關機的經驗。值得注意的是，在這些曾連續24小時不關冷氣的受訪者中，有高達55％的人透露「今年24小時開冷氣的天數比去年更多」。對此，松下指出，面對日益嚴峻的夏季酷暑，日本民眾對於「24小時不關冷氣」的使用習慣已基本定型。