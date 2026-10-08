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OPT是留美就業重要管道 新規恐衝擊科技人才

川普昔承諾留學生畢業給綠卡 如今政策大轉彎

新規仍待審查 恐面臨法律挑戰

美國川普政府持續收緊外國人才赴美工作政策，如今更將目標轉向國際留學生。美國國土安全部（DHS）7日提出新規，計畫要求持有F-1學生簽證的外籍生，若希望透過「選擇性實習訓練」（OPT）計畫在美國工作，須向認證機構支付至少7萬美元（約新台幣220萬元）的訓練費用，較目前約500美元的費用暴增140倍，恐大幅提高外籍畢業生留美工作的門檻。根據路透社報導，國土安全部7日在政府網站公布這項提案，規定持有F-1簽證的國際學生，若要參加OPT計畫，必須向經認證的機構支付7萬美元費用，若需要額外的工作訓練，則須再支付3萬美元（約新台幣95萬元）。國土安全部表示，新規旨在「打擊詐欺、強化移民制度的完整性，並保護美國勞工」，確保雇主、學生及教育機構參與的活動，符合F-1非移民簽證的核發目的。OPT計畫長期以來是國際學生畢業後留在美國累積工作經驗的重要途徑。依照現行制度，符合資格的外籍生可在學期間每週工作最多20小時，畢業後也能在限定期間內接受與所學專業相關的實務訓練。其中，科學、科技、工程及數學（STEM）領域的畢業生，還可申請額外延長工作訓練期限。目前參與OPT計畫的學生，相關申請費用約為500美元，但若新規正式實施，最低費用將提高至7萬美元，可能讓不少希望畢業後留美工作的外籍生難以負擔。OPT也是許多外國畢業生轉換H-1B專業工作簽證的重要橋梁。過去數十年來，來自印度、中國等國家的工程師與科學家，經常透過赴美留學、參與OPT及申請H-1B簽證，逐步取得美國工作機會，甚至尋求永久居留資格。美國大型科技企業也長期仰賴這類外籍專業人才，填補工程、研發及其他高技術職缺。值得注意的是，川普2024年競選總統期間，曾承諾讓外國學生更容易留在美國，甚至提出外籍生自美國大學畢業後，應自動取得永久居留權、也就是俗稱的「綠卡」。然而，川普重返白宮後，政府對外籍勞工及簽證持有者的限制卻持續增加，除了針對H-1B簽證提高費用，如今也將限制擴大至外籍學生的實習及工作訓練制度。新規若正式上路，可能進一步衝擊美國大學對國際學生的吸引力，也讓希望透過留學進入美國職場的外國人才面臨更高成本。不過，國土安全部提出的OPT收費方案目前仍處於草案階段，尚未正式生效。根據規劃，提案將開放30天供公眾提出意見，待完成審查及定案後，國土安全部還會保留60天緩衝期，讓學校、學生及雇主有時間因應。外界預期，這項政策可能迅速引發法律訴訟。致力於吸引外籍STEM人才的「人才流動基金」（Talent Mobility Fund）主管蘭德（Doug Rand）在LinkedIn發文指出，這項新規恐難以通過法院審查，並將其與川普政府先前針對H-1B簽證提出的高額收費及其他移民限制政策相提並論。