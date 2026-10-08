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◼︎台北市10月9日停水範圍

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月9日停水範圍

▲新北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月9日停水範圍

▲台中市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月9日停水範圍

▲雲林縣10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月9日停水範圍

▲嘉義縣10月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

國慶連假前記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月9日（週五）在以及總共5縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在雲林縣還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月9日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月9日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月9日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月9日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月9日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水99戶)🕦影響時間：10月9日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月9日10時至16時(共6小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)(直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：10月9日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月9日12時至16時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月9日12時至16時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月9日08時30分至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：中平路、大河街、寧夏路、文心路三段、永輝路、河南路二段、甘河路、甘肅路二段、經貿路一段、長安路一段、長安路二段。🕦影響時間：10月9日08時30分至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：天保街、朝馬路、玉成路、福安九街、福安十街。🕦影響時間：10月9日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區口湖鄉：和平路。🕦影響時間：10月9日09時至13時(共4小時)降壓原因：因台電停電設備維護📍降壓地區六腳鄉：中央公路、北寮三路、北溪三路、北溪路。朴子市：中央公路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。