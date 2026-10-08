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美國維吉尼亞州6歲男童在小學課堂上開槍射傷女老師茲韋爾納（Abby Zwerner），子彈穿過她的手射入胸口，接受多次手術撿回一命，這起案件在2023年震驚美國，如今又有當初案發後的新事證影像被公開，一段警方密錄器畫面近期透過美國媒體在社群引發熱議，因為這名男童竟然在被教職員制伏後還持續叫囂，甚至開嗆警察「你們這群X人要是想跟我打架，儘管放馬過來」。根據紐約郵報報導，這段影片拍攝於 2023 年 1 月 6 日，近期由《維吉尼亞導報》（Virginian-Pilot）與《每日新聞報》（Daily Press）取得的警員托雷斯（Brian Torrez）隨身密錄器畫面，可聽到這名男童對著警員嗆聲：「你們兩個臭X人，是不是想被我揍？！」這名在法庭上代號為J.T.的男童，在一年級課堂上，當著 16 名同班同學的面開槍射擊女老師茲韋爾納（Abby Zwerner）。影片中，槍擊案發生後衝進教室、以熊抱方式將男童按壓在地的閱讀輔導教師柯瓦克（Amy Kovac），要求男童住手。沒想到，J.T. 對柯瓦克大喊：「去X的，X人。」並對她比起中指。當警員等執法人員趕抵現場時，在距離男童約 15 至 20 英尺（約 4.5 至 6 公尺）的地板上，發現了一把 9 釐米金牛座（Taurus）手槍。柯瓦克對著現場警員表示，「我先前就跟（副校長）說過有危險威脅了」，透露該男童先前就有行為管教問題。一名警員詢問是否有「小號手銬」可以銬住這名槍手，隨後托雷斯警員警告同事不要碰 J.T. 的手，因為上面留有開槍後的「火藥殘跡」（gun residue）。至於男童為何持有槍枝？J.T. 比著那把槍說「那是我從我媽那裡偷來的」，隨後再次威脅警員。「你們這群X人要是想跟我打，儘管放馬過來。我才不在乎你們叫支援，我也不在乎會不會坐牢，X人」；就在柯瓦克試圖安撫他時，他對著警員這樣嗆聲。柯瓦克事後出庭作證指出，男童隨即揮拳打向她的臉，力道之大連眼鏡都被打飛。法庭文件顯示，案發當天早晨，男童爬上母親的梳妝台，從母親的手提包裡拿走手槍放進背包帶去學校。當天下午的閱讀課上，J.T. 從夾克口袋抽出手槍，在距離 10 英尺（約 3 公尺）處向茲韋爾納開了一槍，擊中她的手部與胸部。這段長達 3 分鐘的密錄器影片，是檢方在 5 月審理里奇內克國小前副校長埃帕克（Ebony Parker）案時提出的證物。帕克因案發前的處置疏失，面臨 8 項重罪級別的虐待兒童指控。然而，在辯方提出答辯前，所有指控均於數日後遭撤銷。在槍擊案中身受重傷的茲韋爾納，向帕克提起的民事訴訟於 2025 年 11 月審結，獲判 1,000 萬美元的賠償金。J.T. 現年 29 歲的母親泰勒（Deja Nicole Taylor），因兒童疏忽罪被判入州監獄服刑；此外，她購買案發手槍時在背景調查表格上就吸毒史做偽證，因而被判入聯邦監獄服刑。但她已於今年 2 月獲釋。至於現年約 9 至 10 歲的 J.T.，目前住在紐波特紐斯，由其外曾祖父撫養監護。