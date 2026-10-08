我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯「OFF COFFEE精品美式」買10送10，每組450元、平均每杯22.5元。（全聯提供）

▲萬家福即日起至10月13日超過160項商品買一送一。（圖／萬家福提供）

全聯、萬家福國慶連假優惠來了！10月9日、10月10日全聯開跑「家家購物節」，實體門市使用全支付全額支付，單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點，並且指定信用卡滿額最高回饋11.1%。萬家福即日起至10月13日超過160項商品買一送一優惠。10月9日至10月10日「家家購物節」登場，活動期間，福利卡友於全聯門市使用全支付全額支付，單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點；綁定指定信用卡單筆消費滿1,300元，限量加贈650福利點（不累贈），滿額最高回饋11.1%。：10月9日至10月11日前，分批取全站單筆消費滿800元即贈800福利點。人氣「OFF COFFEE精品美式」買10送10，每組450元、平均每杯22.5元；「小農拿鐵」買10送7，每組550元、平均每杯約32.4元；「阪急麵包39元系列」買20送4，24入組售價780元，平均每個32.5元。另有「阪急奶油餐包」4入組168元，以及「美味堂沙拉胸－柚子胡椒／青檸紅藜」10入組390元，購買沙拉胸滿3組再加贈200福利點。10月9日至10月11日前，全站單筆消費滿1000元，即贈800限時福利點（不累贈）；10月10日當日再加碼歡慶雙十，單筆消費滿1,010元現折200元，折價券上午10點開搶，限量1010張。10月11日前，每日10:00、16:00限量開搶95折券，單筆消費滿1,000元享95折優惠，最高折100元（領券後須於當日使用完畢）；10月9日、10日再加碼85折神券，每日10:00、15:00、18:00及20:00限量開搶，單筆滿1,000元最高折300元（領券後須於當日使用完畢）。9日、10日另有單筆滿3,000元現折200元優惠，使用全支付結帳，每滿2,000元再加碼贈1,000福利點，最高回饋5%，單卡單日最高贈送5000福利點。萬家福即日起至10月13日超過160項商品，包含零食、飲料、菓乾、米、油、泡麵、沖泡燕麥/咖啡、冷凍/冷藏品、個人清潔用品、五金、車用品、廚具、旅行箱與服飾等，瘋狂享買一送一。包括「舒潔柔厚三層抽取衛生紙(迪士尼)」且單筆購買沖泡咖啡系列商品，單筆滿499元送50元電子現金折價券，單筆最多送100元。◾舒潔柔厚三層抽取衛生紙（迪士尼）100抽×12包，買一送一單件399元，平均一件199.5元◾Tefal特福巴洛克不沾平底鍋30cm，買一送一單件1,280元，平均一件640元◾Sunny Ranch每日堅果隨手包（綜合堅果乾／綜合堅果／無調味綜合堅果）245克，買一送一單件259元，平均一件129.5元◾三好米外銷日本極上米／極上精饌香米／胚芽糙米，買一送一單件308元，平均一件154元◾雙麟冷凍手工水餃（韭菜、高麗菜豬肉）900克，買一送一單件198元，平均一件99元◾PASEO百拭柔柔滑舒膚抽取式衛生紙100抽×12包，買一送一單件298元，平均一件149元◾RICHOME甜點凳30×30×30cm，買一送一單件790元，平均一件395元