我是廣告 請繼續往下閱讀

只要基礎資料就可能玩 還支援多人連線

▲《GTA 6》將在11月19日推出，許多玩家都相當期待。（圖／台灣大哥大提供）

官方檢舉侵權 網頁只活了1天

備受期待的開放世界動作冒險遊戲《俠盜獵車手》（GTA），最新一代《GTA 6》將在11月19日發售，不過近期在社群平台X（前 Twitter）上，一名玩家利用2023年底外洩的遊戲原始碼，加上AI輔助，把《GTA 5》搬上Chrome瀏覽器，讓原本需要105到125GB儲存空間的PC版《GTA 5》可以免下載遊玩，隨即在玩家間引發轟動，不過網站再上架短短1天就遭到下架，應該是被遊戲官方封鎖。根據外媒報導，該神秘開發者是利用2023 年底外洩的遊戲原始碼，搭配AI輔助開發工具與WebAssembly技術，讓瀏覽器可以直接驅動複雜的3D遊戲引擎，甚至還支援多人連線功能。若使用Apple M3 Pro晶片設備實測，進入網頁後僅需優先下載約700MB的基礎資料即可啟動遊戲，隨後系統會根據遊玩區域自動串流抓取素材，網站檔案總計的Rockstar遊戲資料量約為20.9GB。這款讓玩家驚豔的網頁版《GTA V》生命週期卻極為短暫，在社群爆紅僅約1天後，該網站便遭到伺服器託管商Cloudflare強制下架，相關宣傳與遊玩影片也在Rockstar Games母公司Take-Two Interactive發出侵權警告後被刪除。業界人士指出，Take-Two已向相關託管方發出存證信函與DMCA侵權通知。目前該網頁已無法正常進入，僅有一行「Thanks for playing!」（感謝遊玩）的文字，代表這個網站已經遭到下架。隨著AI開發工具與WebAssembly技術日益普及，一般玩家進行遊戲移植或二次創作的門檻大幅降低。遊戲公司未來在事前防範未授權移植上將面臨嚴峻挑戰，多數時候僅能在侵權網頁上線後被動進行法律反制。此外，玩家對此現象評價兩極，一部分玩家讚嘆AI技術帶來的便利與技術突破，但也有許多玩家批評這類簡單融合或複製舊作的AI模組缺乏真正的遊戲原創性與創意。