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▲全聯韓國麝香葡萄近期受產地崩盤影響連續降價，從單盒特價255元，又暴跌至219元一串。（圖／記者徐銘穗攝，2026.09.20）

▲雙十連假優惠，全聯「開心果可可脆Q餅」3入129元，平均每入43元。（圖／記者陳雅雲攝）

▲愛買量販台灣白蘿蔔每條29元，另有日本山藥2L每支215元。（圖／愛買提供）

▲蔥阿伯蔥抓餅任2包149元單包74.5元。（圖／愛買量販提供）

▲晶鈺手工水餃系列任2包189元單包94.5元。（圖／愛買量販提供）

因應雙十連假將至，全聯推出生鮮爆殺優惠，包括家電都有特價，其中「韓國麝香葡萄」更殺到今年最低價，每串只要219元；愛買量販全面啟動「雙十省更多」，即起至10月12日前，多款蔬菜下殺銅板價，包括絲瓜每條49元、台灣茄子每包39元、產銷玉米筍每盒39元、甜玉米每盒45元、台灣白蘿蔔每條29元，10月9日還有限定9折回饋活動，凡當日完成愛買會員註冊，並且消費滿額就送9折電子現金券回饋（單筆最高300元）全聯10月9日起至10月10日門市限定優惠，食品、用品、生鮮、3C家電等眾多商品祭出破盤超低價，其中韓國麝香葡萄產量多、中國市場衝擊，導致價格崩盤，從9月中旬279元，一路下殺到255元，雙十連假來到最新低價，每串只要219元。◾「韓國麝香葡萄(約450g)」特價219元◾「美國青無籽葡萄」原價320元／公斤、特價199元／公斤，以及◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52(約102g)」單粒特價15元◾「豬里肌火鍋薄切肉片」每100g只要40元◾「鮭魚菲力（挪威）(約220g)」特價189元◾「嚴選鮮凍白蝦仁(約350g)」特價149元◾「土公雞骨腿切塊(約550g)」特價169元◾「金針菇／有機金針菇(約200g/包)」原價16元，任2包22元，平均每包只要11元◾「進口青花菜(約180g/粒)」每粒39元◾「玉米筍（產銷履歷／非基因改造／約100g/盒）」特價29元◾「美味堂金華干貝燉雞(約2.2kg)」以雞白湯為底，加入金華火腿與干貝提味，特價238元，買2件再現折40元◾「鹿茸烏骨雞(約2.2kg)」特價248元◾「藥膳羊肉爐(約1.2kg)」每盒特價149元，想在家吃鍋一次就能備妥。◾「We Sweet芋泥布蕾盒380g」特價99元◾「We Sweet卡士達奶凍舒芙蕾蛋糕(4入／184g)」特價79元◾「We Sweet開心果可可脆Q餅(約28g)」3入129元，平均每入43元◾「READ BREAD口袋吐司（草莓、巧克力、雞蛋沙拉）(2入／85g)」2包29元，平均每包14.5元愛買量販生鮮蔬菜10月8日至12日下殺銅板價，絲瓜每條49元、台灣茄子每包39元、產銷玉米筍每盒39元、甜玉米每盒45元、台灣白蘿蔔每條29元，另有日本山藥2L每支215元，國產、進口生鮮優惠一次網羅。10月9日加碼推出百萬會員期待的「APP會員驚喜加碼」，凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金券回饋（單筆回饋上限300元）。愛買即起至10月13日推出破百項商品「2件省更多」活動，指定商品一次購買２件即享優惠價。且活動期間購買指定商品再加碼贈送HAPPY GO點數10點，從結帳當下享優惠。◾生活泡沫綠茶／紅茶任2組114元，每組57元◾午后時光紅蘊琥珀奶茶任2瓶70元單瓶35元◾舒跑運動飲料系列1500ML任2瓶65元單瓶32.5元◾光泉牛乳任2組150元單組75元◾晶鈺手工水餃系列任2包189元單包94.5元◾蔥阿伯蔥抓餅任2包149元單包74.5元◾麻油猴頭菇任2包149平均單包74.5元◾KIKI避風塘拌麵任2盒169元單盒84.5元。生活用品類：加倍潔生物酶洗衣膠囊任2包198元單包99元；雪芙蘭淨肌洗面乳系列任2支119元單支59.5元；飛柔洗髮露系列任2瓶229元單瓶114.5元。