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台灣虎航今（8）日公布9月營收，在單月平均載客率破9成下，達到17.39億元、年增36%，改寫同期最高；另外第三季營收52.96億，為歷史次高、僅次於今年第一季春節假期，更是最強第三季。今年前9月航班數較去年增加一成，平均載客率達91%，累計營業收入156.21億。除了營收創新高、航網擴張外，台灣虎航今年第二季推出與易飛網合作的虎加酒tigertel，9月中更導入AI行程助理，只要虎迷在訂購虎加酒tigertel，並填寫個人旅遊喜好與需求後，即可依照個人需求生成客製推薦行程。另，日前台灣虎航在CAPA航空領袖峰會與全球旅遊科技先驅Dohop簽署MOU，推出全新的「虎里轉tigerhop」訂票平台，首波與酷航（Scoot）聯手，旅客可在單次購票過程中預訂聯航轉機組合，台灣虎航的航網與合作夥伴航班緊密銜接，進一步擴大亞太市場布局。