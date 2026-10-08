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▲中職37年季後挑戰賽，中心兄弟、統一獅32人名單。（圖／中職提供,2026.10.8）

📍中信兄弟季後挑戰賽32人名單

📍統一獅季後挑戰賽32人名單

中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟迎戰全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，這也是雙方自2017年球季後、相隔9年再度於季後賽首輪碰頭。聯盟今（8）日正式公布雙方32人參戰名單，兩軍洋投取捨成定局，兄弟由羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）與菲力士（Felix Pena）出列；獅隊則推出布雷克（Brock Dykxhoorn）、獅帝芬（Jackson Stephens）與喬登（Jordan Balazovic）。而整份名單中最大的驚奇亮點，莫過於兄弟27歲外野手林志綱，他本季在一軍僅出賽1場，留下1打席0打數、1次犧牲短打的紀錄，如今化身季後賽奇兵引起熱議。回顧兩隊本季表現，兄弟與獅隊呈現截然不同的走勢。兄弟上半季戰績低迷，出賽60場僅拿下20勝38敗2和、勝率0.345，寫下自2018年上半季以來、中信球團第4度在半季墊底的難堪紀錄。然而下半季兄弟脫胎換骨，繳出36勝24敗、勝率0.600的亮眼戰績，一舉搶下隊史第21座半季冠軍，成為中職史上第6支達成「上半季墊底、下半季登頂」奇蹟的隊伍。中職自2021年季末修改季後挑戰賽賽制，確立每年皆舉辦季後賽首輪賽事，並在主場分配及勝出優勢上做出明確規範。依照現行賽制，兄弟雖然全年戰績落後獅隊達7.5場勝差，但憑藉奪下下半季冠軍，即便未能以最高勝率直通台灣大賽，依然在首輪自帶保送1勝，並握有G1、G3、G4的主場優勢。攤開近年兩軍交手數據，獅隊自林岳平2020年接掌兵符以來，對戰兄弟僅拿下82勝116敗4和、勝率低至4成14；加上兄弟手握下半季冠軍自帶的「保送1勝」，獅隊處境極為險峻。不過唯一的好消息是，獅隊本季在洲際球場勝率高達7成50，若能先在G2克服亞太主場的「恐象症」，仍有機會放手一搏力拚「下剋上」。今日公布的32人名單中，洋投陣容如外界預期出現變動：兄弟「抗獅王牌」德保拉（Jose De Paula）因術後休養缺席首輪，獅隊銳力獅（Denyi Reyes）也因返國陪產未入列。在板凳深度佈局上，兄弟教練團帶上本季僅在10月5日替補亮相過一次的林志綱，其優異的腳程與短打推進能力，預料將在戰況膠著的季後賽扮演代跑、代守與關鍵戰術推進的「功能型活棋」。投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華投手（15人）：髙塩將樹、鍾允華、李其峰、鄭澔、邱浩鈞、王鏡銘、獅帝芬、布雷克、吳承諭、胡智爲、李軍、辛俊昇、林詔恩、郭俊麟、喬登捕手（3人）：張翔、柯育民、陳重羽內野手（9人）：林子豪、陳鏞基、林培緯、潘傑楷、張皓崴、林祖傑、陳重廷、林泓弦、陳聖平外野手（5人）：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、林佳緯、陳傑憲