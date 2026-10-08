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支持AI科技發展 陳玉珍：金門鄉親最在意有沒有機位

松機若遷桃園 籲規劃專車、交通補助配套

台北市長蔣萬安今（8）日宣布規劃遷移松山機場，未來將釋出約300公頃土地，作為AI園區、住宅及公園使用。對此，國民黨金門立委陳玉珍表示，AI發展是國家重要的科技建設，金門作為台澎金馬的一份子，當然支持國家整體發展，但對金門鄉親而言，最在乎的仍是能否順利買到機票。她強調，若未來松山機場確定遷建，政府必須充分保障離島居民權益，包括航班機位、接駁路線、交通費用補助及專車安排，都應有完整配套。陳玉珍表示，台澎金馬都是國家的一份子，AI發展也是國家重要的科技建設，因此支持相關發展方向。不過，對金門鄉親來說，眼前最迫切的需求仍是交通問題，尤其能不能順利取得機位，才是大家最關心的事。陳玉珍指出，希望政府能在航班及機位供給方面提供更充足的安排，讓金門鄉親可以更容易搭到飛機，避免因航班不足影響往返台灣本島的便利性。至於松山機場遷建議題，陳玉珍表示，許多旅居台灣本島的金門鄉親主要居住在中永和、三重一帶，無論從松山機場或桃園機場前往這些地區，距離差異並非最主要的問題，真正需要考量的是後續接駁路線及交通配套。陳玉珍指出，若未來航班改由其他機場起降，政府應提前規劃相關接駁措施，包括交通路線、經費補助及專車安排，讓離島居民往返機場時，不必承擔額外的交通負擔。對於是否認同松山機場遷建，陳玉珍強調，這是整體國家建設發展的一環，金門也是台澎金馬的一份子，因此在推動過程中，最重要的就是充分照顧金門及其他離島鄉親的權益。陳玉珍最後表示，無論未來機場如何調整，都希望政府能做好接駁規劃，讓金門鄉親可以直接抵達更靠近在台居住地點的區域，包括接駁費用、路線及專車服務，都應有完善安排，才能在推動國家建設的同時，兼顧離島居民的交通需求。