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許純美近日被拍到與年輕男伴外出吃牛排，照片曝光後讓大家議論她變老又發福，也讓她相當不滿，今（8）日特地現身還原真相。她強調照片中的男子並非新歡，只是臨時司機，當天同行還有管家，對於被寫成「男伴體貼」相當生氣，直呼：「我跟那個男的沒有任何關係，他只是我請來的臨時司機啦！」許純美表示，自己平常很少出門，不需要長期聘請司機，因此有需要時才會臨時叫車或找臨時司機。被問到對方是不是她喜歡的類型，她立刻否認：「不是我的菜。」也說自己根本沒問清楚對方背景，因為臨時司機通常就是工作一、兩天，領錢就離開。至於報導提到男方動作體貼，許純美也直言：「要賺人家錢，大家都會展現出獻殷勤的一面嘛，畢竟面對老闆嘛。」她強調當天只是隨便去吃飯，並非約會，更不是外界想像的感情生活。不滿被拍醜照比起被傳新戀情，許純美更氣的是照片角度。她直說自己看到報導後整晚睡不著，「把我本人給你們照啊，那一張給我拍得像鬼一樣！」她不滿表示，如果要拍照可以直接走過來，她很大方，願意補口紅、擺姿勢給對方拍，「你要拍，你直接過來，我補個口紅，擺個姿勢給你拍嘛，我很大方的啊。」她越講越激動，氣喊：「你給我拍成那樣，真的很難看、很難看。」甚至對未到場的拍攝者隔空喊話：「我跟你有仇嗎？」她也表示報導一出後，親友紛紛打電話關心，讓她更覺得委屈。許純美也再度澄清，目前沒有男朋友，已經不想再談感情。她表示自己退出演藝圈後，就沒有再交往，「我要念佛啊，我要去西方極樂世界啊。」她認為外界把她跟臨時司機寫成曖昧關係，會讓外界誤會她沒有好好念阿彌陀佛，又跑出來交男朋友。