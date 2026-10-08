台北、台南，2026年10月8日 ── 南台灣最具規模的獨立音樂盛會「台南浪人祭 Vagabond Festival」即將開唱！美商 Coupang 酷澎今年首度將實體活動拓展至南部，全力應援新世代樂迷與南部鄉親們！看準年輕世代的聽團文化，Coupang 酷澎將數位網購服務結合實體音樂祭，於活動期間推出新客首購抽票、現場補給，與 WOW 會員專屬的免費接駁和拍貼體驗，期待與熱情樂迷們一同享受這場南台灣的音樂盛事！
「浪人祭前哨戰開跑！新客首購送 50 元酷澎幣、加碼抽限量單日門票
台南浪人祭開唱倒數一個月，Coupang 酷澎首波暖身應援活動率先登場！即日起至 10 月 18 日活動期間內，凡完成首次下單的新用戶，前 3,000 名可直接獲得 50 元酷澎幣。 此外，完成首購還能取得浪人祭門票抽獎資格，獲獎者可一次獲得 2 張單日門票；幸運得主可依據喜好自由選擇 11 月 7 日或 11 月 8 日的場次，親至現場感受孫淑媚、盧廣仲、美秀集團、理想混蛋、落日飛車與椅子樂團等重磅卡司的舞台魅力！
Coupang 酷澎用行動支持年輕世代對娛樂與生活品質的雙重追求，此次特別將首購活動與音樂祭門票結合，期望讓更多南部消費者在享受音樂之餘，也能認識 Coupang 酷澎所帶來的便利購物體驗，更能深化與在地社群的連結。
現場應援火力全開！新客贈消暑飲料、WOW 會員免煩惱交通再享專屬拍貼
今年度台南浪人祭將於11 月 7 日 至11 月 8 日期間正式登場，Coupang 酷澎將於活動期間在會場內設立專屬互動攤位，現場除了將設置 Coupang 酷澎火箭實體展示，也安排了火箭升空的趣味表演，民眾除了可欣賞表演外，只要在現場出示新客身分，即可直接兌換冰涼消暑的飲料。
而針對 WOW 會員，Coupang 酷澎更加碼推出多項貼心福利，民眾於攤位出示 WOW 會員資格或現場註冊，即可兌換專屬小禮與茶點，並加碼享有現場拍貼機免費體驗。另外，考量到浪人祭會場周邊的交通需求高漲，Coupang酷澎貼心為WOW會員提供免費限量接駁車乘車券，新澎友、好澎友都能領用！這項專屬福利能直接解決樂迷散場時的交通痛點，不用再擔心現場人山人海而叫不到車，Coupang 酷澎已準備好將一貫的高效與便利，無縫延伸至音樂祭的接駁體驗中，更期盼透過一系列豐富的實體活動，為每一位參與浪人祭的群眾，打造更便利且充滿活力的專屬回憶。
Coupang 酷澎 x 台南浪人祭限定活動資訊
（一） 暖身應援贈票活動
2. 新用戶加入WOW 會員或出示既有 WOW 會員資格，可兌換攤位小獎品或小點心（數量有限，贈完為止）
3. 新用戶加入WOW 會員或出示既有 WOW 會員資格，可獲得拍貼機免費兌換券（數量有限，贈完為止）
※備註：所有活動獎品皆不得要求折換現金、轉讓、轉售、兌換其他商品或變更內容。
https://pages.tw.coupang.com/f/4757
我是廣告 請繼續往下閱讀
台南浪人祭開唱倒數一個月，Coupang 酷澎首波暖身應援活動率先登場！即日起至 10 月 18 日活動期間內，凡完成首次下單的新用戶，前 3,000 名可直接獲得 50 元酷澎幣。 此外，完成首購還能取得浪人祭門票抽獎資格，獲獎者可一次獲得 2 張單日門票；幸運得主可依據喜好自由選擇 11 月 7 日或 11 月 8 日的場次，親至現場感受孫淑媚、盧廣仲、美秀集團、理想混蛋、落日飛車與椅子樂團等重磅卡司的舞台魅力！
Coupang 酷澎用行動支持年輕世代對娛樂與生活品質的雙重追求，此次特別將首購活動與音樂祭門票結合，期望讓更多南部消費者在享受音樂之餘，也能認識 Coupang 酷澎所帶來的便利購物體驗，更能深化與在地社群的連結。
現場應援火力全開！新客贈消暑飲料、WOW 會員免煩惱交通再享專屬拍貼
今年度台南浪人祭將於11 月 7 日 至11 月 8 日期間正式登場，Coupang 酷澎將於活動期間在會場內設立專屬互動攤位，現場除了將設置 Coupang 酷澎火箭實體展示，也安排了火箭升空的趣味表演，民眾除了可欣賞表演外，只要在現場出示新客身分，即可直接兌換冰涼消暑的飲料。
而針對 WOW 會員，Coupang 酷澎更加碼推出多項貼心福利，民眾於攤位出示 WOW 會員資格或現場註冊，即可兌換專屬小禮與茶點，並加碼享有現場拍貼機免費體驗。另外，考量到浪人祭會場周邊的交通需求高漲，Coupang酷澎貼心為WOW會員提供免費限量接駁車乘車券，新澎友、好澎友都能領用！這項專屬福利能直接解決樂迷散場時的交通痛點，不用再擔心現場人山人海而叫不到車，Coupang 酷澎已準備好將一貫的高效與便利，無縫延伸至音樂祭的接駁體驗中，更期盼透過一系列豐富的實體活動，為每一位參與浪人祭的群眾，打造更便利且充滿活力的專屬回憶。
Coupang 酷澎 x 台南浪人祭限定活動資訊
（一） 暖身應援贈票活動
- 活動時間：即日起至 10 月 18 日
- 新客首購禮：新用戶完成首次購物，前 3,000 名可獲得 50 元酷澎幣
- 門票抽獎：完成首購即可參加浪人祭門票抽獎，共抽出 10 組（一組 2張）單日門票
* 獲獎者可自行選擇 11 月 7 日或 11 月 8 日場次，僅限現場取票
- 新客好禮：凡出示新客身分，可直接兌換軟性飲料
- WOW 會員獨享福利：
2. 新用戶加入WOW 會員或出示既有 WOW 會員資格，可兌換攤位小獎品或小點心（數量有限，贈完為止）
3. 新用戶加入WOW 會員或出示既有 WOW 會員資格，可獲得拍貼機免費兌換券（數量有限，贈完為止）
※備註：所有活動獎品皆不得要求折換現金、轉讓、轉售、兌換其他商品或變更內容。
https://pages.tw.coupang.com/f/4757