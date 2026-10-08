我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多停7小時消費4萬！會員怒：為什麼還要交停車費？

▲目前好市多停車收費方式，採計時收費每小時100元；消費滿500元（含）可折抵3小時，每日最高可折抵3小時，超過的時間則需要付費。（圖／翻攝GoogleMaps）

好市多停車規則爭議！會員意見兩極

好市多停車費怎麼算？超過3小時即無法折抵

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是不少人大量採買生活用品的常見去處。近日有網友分享，在停車場排隊繳費時，遇到一名民眾停車長達7小時，還透過對講機向好市多求情，表示自己消費超過4萬元，「為什麼還要交停車費？」最後對方疑似未付停車費就直接離場，讓原PO忍不住疑惑：「哭一下就可以免費停車？」有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文透露，自己日前排隊等候繳費機時，看到前方一名民眾停車超過7小時，原PO也觀察對方的購物車及消費明細，忍不住吐槽，從購物車內容及明細長度來看，「感覺只是買衛生紙而已」。最後對方疑似沒有付停車費便直接離開，讓原PO相當疑惑，直問：「好市多這麼偏僻的地方是怎麼可以停7個小時？還是實際上跑去隔壁逛義享天地，再回來哭一下就可以免費停車？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人認為如果確實有相關優惠，就應該依照規定辦理，也有人質疑這樣的處理方式恐怕對正常繳費的消費者不公平。網友留言表示，「只要敢吵，好市多一定不會讓您失望」、「這個應該是好市多的問題，造成對守規矩繳錢出場的消費者不公平」、「買四萬多會計較那點停車費？」。但也有人認為停車優惠仍應依規定計算，「買四萬停7小時可以呀，如果只買500元停7小時，麻煩請繳費」。另有網友分享自身經驗，表示過去曾消費2萬多元，以為可以因此停很久，後來因肚子餓，沒有開車便前往隔壁萬豪吃飯、逛義享天地，最後離場時仍乖乖支付停車費。實際查看好市多停車收費方式，目前停車採計時收費，每小時100元；消費滿500元（含）可折抵3小時，每日最高可折抵3小時。換句話說，即使消費金額超過4萬元，依上述停車規則，消費所能折抵的停車時間仍以每日3小時為上限，超過優惠時數的部分仍可能需要支付停車費。至於個案是否獲得額外減免，則仍應以現場實際處理及好市多官方說明為準。因此停超過3小時至7小時的部分，的確需要額外收費400元。