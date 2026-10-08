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東京奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜今（8）日在2026年WTT中國大滿貫賽混雙4強賽傳回捷報，面對剛在名古屋亞運奪下銅牌的印度組合沙赫（Manush Shah）／齊塔莉（Diya Chitale），台灣組合在關鍵第3局克服大幅落後，最終以11：7、9：11、12：10、11：4，局數3：1勝出，睽違4年再度攜手闖進大滿貫賽決賽。世界排名第7的沙赫／齊塔莉今年狀態相當出色，已拿下馬斯開特、拉各斯兩站挑戰賽冠軍，剛落幕的名古屋亞運也一路闖進4強，最終收下銅牌。亞運8強賽中，印度組合更曾擊敗世界排名第2的香港名將黃鎮廷／杜凱琹，直到4強才敗給中國強檔王楚欽／孫穎莎，實力不容小覷。林昀儒／鄭怡靜去年在馬斯開特挑戰賽4強賽曾以3：1擊敗沙赫／齊塔莉，今天再度交手，雙方前3局仍打得相當膠著。首局林昀儒／鄭怡靜進入狀況極快，開賽打出7：1攻勢，並以10：4率先聽牌。印度組合雖連續化解3個局點，但林昀儒最後靠反手搶攻得手，幫助台灣組合以11：7先馳得點。第2局林鄭配一度1：4落後，隨後連拿4分反超，但在9：8領先時遭沙赫連續以正手強攻突破，連丟3分後以9：11讓出，雙方局數戰成1：1。真正分水嶺出現在第3局。台灣組合開局陷入1：6劣勢，眼看氣勢可能被印度組合帶走，但林昀儒／鄭怡靜沒有慌亂，連追4分逼出對手暫停。暫停後台灣組合持續緊咬比分，並以9：8反超、10：9率先聽牌。雖然齊塔莉靠一次精彩擋球化解局點，但林昀儒隨後以反手反拉斜線拿下關鍵分，接著沙赫正手搶攻出界，林鄭配以12：10拿下第3局，也重新掌握比賽主導權。拿下第3局後，林昀儒／鄭怡靜士氣大振。第4局雖一度1：2落後，但林昀儒很快用招牌反手擰打開進攻節奏，台灣組合連拿4分拉開差距，後段更完全壓制印度組合反撲，以11：4收下勝利。林昀儒／鄭怡靜曾在2022年新加坡大滿貫闖進決賽，如今再度站上大滿貫冠軍戰舞台，冠軍戰將對上世界排名第1的南韓組合林鍾勳（Lim Jonghoon）／申裕斌（Shin Yubin），以及日本組合松島輝空（Sora Matsushima）／張本美和（Miwa Harimoto）之間的勝方。