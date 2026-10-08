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達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）即將重返NBA賽場。自2025年3月3日因前十字韌帶撕裂傷勢停賽後，厄文已超過1年沒有出戰正式比賽，不過如今他已獲准恢復出賽，且沒有上場限制。獨行俠總教練梅伊（Dusty May）也透露，厄文預計會在NBA中國賽2場比賽中出賽其中一場，最快可能在台灣時間週五於澳門對上休士頓火箭時亮相。厄文上一次出賽已經是2025年3月，之後因膝蓋前十字韌帶撕裂提前結束賽季，並缺席整個2025-26球季。獨行俠上季戰績僅24勝52敗，陣容與球隊方向都出現大幅變化，如今厄文健康回歸，對球隊來說無疑是新賽季最大利多之一。根據美媒報導，厄文自9月26日訓練營開啟後已經參與球隊練習，身體狀況也獲得教練團肯定。梅伊受訪時表示，厄文會在中國賽2場比賽中打一場，但目前尚未決定是哪一場。厄文若在中國賽復出，將是獨行俠第一次真正檢視新陣容的重要機會。球隊目前擁有上季年度最佳新秀弗拉格（Cooper Flagg），加上華盛頓（P.J. Washington）等主力，厄文回歸後能否快速建立化學效應，將直接影響獨行俠新賽季競爭力。對獨行俠而言，厄文不只是得分手，更是能在半場進攻中創造機會的持球核心。弗拉格具備身材、球商與攻守全能特質，但仍需要老將替他分擔壓力。厄文回來後，獨行俠至少能在關鍵時刻多一名能自行拆解防守的球員。新援克里斯蒂（Max Christie）也談到與厄文同場訓練的感受。他表示，能和名人堂等級球員一起打球總是很有趣，自己也能從厄文的創造力中受益。雖然梅伊尚未公布中國賽的輪替與上場時間安排，但厄文已經沒有出賽限制，代表他距離正式復出只差最後一步。若他在澳門對火箭登場，這將會是他自2025年3月以來首場NBA比賽，也會是獨行俠重建後最受矚目的起點。