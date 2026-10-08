我是廣告 請繼續往下閱讀

檢方祭「緩刑」防遣返 確保受害人追討損失

法官怒斥「再犯率百分百」 裁定加監8個月兼強制戒賭

一名33歲的華裔女子陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）在過去幾年間，透過重複結婚、榨取男方錢財後潛逃的手段，從多名男子身上騙取數10萬美元，之後又把得手的錢拿去賭博，光在過去一年就輸掉逾30萬美元。檢察官痛批她是「最典型的逃婚新娘」，法院近日裁定她重婚、詐欺及虛假藉口獲取錢財等多項罪名成立，判處她1年拘禁、2年緩刑，並須賠償被害人逾28萬美元賠償金。綜合媒體報導，調查人員指出，光是在過去一年內，陳女就接連與5名男子結婚，並在捲走錢財後憑空消失。紀錄顯示，在2019年至2024年間，陳女在內華達州克拉克郡（Clark County）共申請了14次結婚許可，其中有7次取得結婚證書，曾經在同一時間內與6位不同的男子存在法律上的婚姻關係。在法庭審理期間，檢察官指出共有9名受害人提出賠償要求，受騙金額從8142美元至8萬920美元不等。檢察官感嘆表示，「結婚本應是讓兩個家庭走到一起、共築未來，但她的婚禮卻是讓一群受害者聚在法庭裡。陳女士已經證明了自己就是最典型的落跑新娘」。一名受害者在法庭上痛心控訴，「她做的一切都是假的，而我卻選擇相信她」。檢察官透露，該名受害者為了追討被陳女騙走的積蓄，曾先後5次飛往中國尋找資金下落。除了結婚外，陳女也會以要寄錢給在中國生病的親戚為由，向男方索取金錢。因此即使最終沒有步入禮堂，還是有人受害。警方指出陳女騙來的錢幾乎都花在賭博上，根本沒有匯回海外。值得注意的是，雖然陳女擁有美國合法居留身分，但檢方卻主動要求判處緩刑而非直接入獄。檢察官向法官解釋，考量到當前美國對非法或犯罪外籍人士的遣返政策，若直接將她送進監獄，恐怕無法確保她留在美國境內，因此「緩刑」成為受害者與州政府能順利追討賠償金的唯一保障。辯護律師則表示，陳女的詐欺行為源於嚴重的賭博成癮，並強調她「真的非常想還錢給所有受害者」，因此請求法官免除額外的監禁，讓她能盡快工作賺錢償債。辯方透露，陳女計畫在獲釋後前往佛羅里達州，並已在朋友開的壽司店找好工作。然而，法官克艾勒（Crystal Eller）對此說法並不買帳。法官在宣判時直言，「如果她的賭癮問題沒有得到解決，絕對有理由相信她會換個身分、換個州繼續重蹈覆轍，她再次犯案的機率是百分之百」。最終，法官裁定陳女必須返回克拉克郡拘留所再服刑8個月，加上先前已被拘留的4個月，總計須服滿一年刑期。獲釋後，陳女將接受為期兩年的緩刑監管，雖然獲准移居佛羅里達州工作，但她被強制要求參加戒賭並接受賭博成癮心理輔導。此外，法官要求她必須向受害者償還約28萬美元的賠償金。