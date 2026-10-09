小孟老師分析今（9）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：謙虛婉轉必修
感情：打扮亮眼型象
財運：用心規劃投資
牡羊幸運色：金色
貴人：金牛
小人：魔羯
金牛座：
工作：做好分內事情
感情：細心處理愛情
財運：投資長線獲利
金牛幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：意見易得認同
感情：添增自己魅力
財運：低預算好品質
雙子幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：有效化解紛爭
感情：個人心態良好
財運：積極理財得財
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：獅子
獅子座：
工作：綠色植物定心
感情：異性緣相當好
財運：看中不錯商機
獅子幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍
處女座：
工作：易有創作出爐
感情：愛情把握分寸
財運：花少錢大享受
處女幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙子
天秤座：
工作：閱讀激發靈感
感情：向外遇見桃花
財運：得到心儀禮物
天秤幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：放手做手中事
感情：戀愛有所突破
財運：購物做好預算
天蠍幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
射手座：
工作：人際圈得擴展
感情：相處嚐到甜頭
財運：商務洽談順利
射手幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊
魔羯座：
工作：工作有好成績
感情：善解人意助人
財運：管理戶頭錢財
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚
水瓶座：
工作：善於化解糾紛
感情：向外拓展交友
財運：投資熱情增加
水瓶幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：射手
雙魚座：
工作：扮演調解角色
感情：人氣指數上升
財運：做好分析管理
雙魚幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：謙虛婉轉必修
感情：打扮亮眼型象
財運：用心規劃投資
牡羊幸運色：金色
貴人：金牛
小人：魔羯
金牛座：
工作：做好分內事情
感情：細心處理愛情
財運：投資長線獲利
金牛幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座：
工作：意見易得認同
感情：添增自己魅力
財運：低預算好品質
雙子幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：有效化解紛爭
感情：個人心態良好
財運：積極理財得財
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：獅子
獅子座：
工作：綠色植物定心
感情：異性緣相當好
財運：看中不錯商機
獅子幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍
處女座：
工作：易有創作出爐
感情：愛情把握分寸
財運：花少錢大享受
處女幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙子
天秤座：
工作：閱讀激發靈感
感情：向外遇見桃花
財運：得到心儀禮物
天秤幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：放手做手中事
感情：戀愛有所突破
財運：購物做好預算
天蠍幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
射手座：
工作：人際圈得擴展
感情：相處嚐到甜頭
財運：商務洽談順利
射手幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊
魔羯座：
工作：工作有好成績
感情：善解人意助人
財運：管理戶頭錢財
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚
水瓶座：
工作：善於化解糾紛
感情：向外拓展交友
財運：投資熱情增加
水瓶幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：射手
雙魚座：
工作：扮演調解角色
感情：人氣指數上升
財運：做好分析管理
雙魚幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。