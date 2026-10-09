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小孟老師分析今（9）日十二星座運勢。牡羊座：工作：謙虛婉轉必修感情：打扮亮眼型象財運：用心規劃投資牡羊幸運色：金色貴人：金牛小人：魔羯金牛座：工作：做好分內事情感情：細心處理愛情財運：投資長線獲利金牛幸運色：橙色貴人：牡羊小人：處女雙子座：工作：意見易得認同感情：添增自己魅力財運：低預算好品質雙子幸運色：大紅色貴人：巨蟹小人：水瓶巨蟹座：工作：有效化解紛爭感情：個人心態良好財運：積極理財得財巨蟹幸運色：亮紅色貴人：處女小人：獅子獅子座：工作：綠色植物定心感情：異性緣相當好財運：看中不錯商機獅子幸運色：粉紅色貴人：水瓶小人：天蠍處女座：工作：易有創作出爐感情：愛情把握分寸財運：花少錢大享受處女幸運色：大紅色貴人：獅子小人：雙子天秤座：工作：閱讀激發靈感感情：向外遇見桃花財運：得到心儀禮物天秤幸運色：綠色貴人：雙魚小人：天秤天蠍座：工作：放手做手中事感情：戀愛有所突破財運：購物做好預算天蠍幸運色：橘色貴人：天蠍小人：巨蟹射手座：工作：人際圈得擴展感情：相處嚐到甜頭財運：商務洽談順利射手幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：牡羊魔羯座：工作：工作有好成績感情：善解人意助人財運：管理戶頭錢財魔羯幸運色：藍色貴人：射手小人：雙魚水瓶座：工作：善於化解糾紛感情：向外拓展交友財運：投資熱情增加水瓶幸運色：大紅色貴人：天秤小人：射手雙魚座：工作：扮演調解角色感情：人氣指數上升財運：做好分析管理雙魚幸運色：橙色貴人：雙子小人：金牛