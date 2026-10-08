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《魔道祖師》快閃店首度登台！走進魏無羨、藍忘機的世界

▲快閃店以「雲深不知處」為主題打造沉浸式場景，現場設有角色展示、拍照空間及互動許願區，讓粉絲走進動畫世界。（圖／噗通企劃提供）

百款周邊分兩波開賣！消費滿2000元送八周年限定贈品

▲《魔道祖師》快閃店集結多款角色周邊商品，從壓克力立牌、徽章、書籤到紙類收藏都有，並以東方古風元素打造展示空間。（圖／噗通企劃提供）

🟡《魔道祖師》動畫「雲深不知處」快閃店資訊

▲《魔道祖師》動畫「雲深不知處」台北沉浸式快閃今（8）日在誠品生活西門登場，以魏無羨、藍忘機為主角打造全新主視覺。（圖／噗通企劃提供）

「我想帶一個人回雲深不知處，藏起來！」人氣動畫《魔道祖師》首度在台灣推出官方授權沉浸式主題快閃店！由噗通企劃主辦的《魔道祖師》動畫「雲深不知處」台北快閃，今（8）日正式在誠品生活西門3樓開幕，活動一路展出至11月8日。現場不只打造魏無羨、藍忘機主題拍照空間、互動許願牆，還有超過百款角色周邊分兩波開賣，包含台灣首發商品，以及動畫八周年限定滿額贈禮。《魔道祖師》動畫改編自墨香銅臭同名小說，故事描述魏無羨重返人世後，與藍忘機攜手追查謎團，並逐步揭開兩人年少時的仙門往事。作品以東方幻想世界觀、懸疑劇情，以及魏無羨與藍忘機之間細膩的情感深受粉絲喜愛。這次快閃店以作品中的「雲深不知處」為主題，把動畫場景搬進台北西門町。現場設置魏無羨、藍忘機雙角色主視覺、東方風格主題陳設、特色拍照空間及互動許願牆，讓粉絲不只能與喜愛的角色合照，也能留下自己的心願。除了拍照打卡，這次快閃店也準備超過百款角色周邊。首波商品今（8）日同步上架，包括「經典系列」、「幽花影」及「鶴舞青山」三大系列，推出徽章盲盒、拍立得、明信片、壓克力立牌等商品。第二波預計10月中下旬登場，將推出「八周年紀念」、「桃風箋」系列，包含地墊、帆布包、壓克力色紙、場景立牌、滑鼠墊及L夾等多款台灣首發商品，確切上架日期將由官方另行公告。此外，活動期間推出動畫八周年限定滿額贈，單筆消費滿1200元可獲得「八周年雙面紙袋」一個；滿2000元則可獲得「八周年A4信籤畫」一張，提供明朝、唐朝兩種設計。贈品數量有限、送完為止，實際贈送方式及累贈規則以現場公告為準。📌日期：2026年10月8日至11月8日📌地點：誠品生活西門3樓（台北市萬華區峨眉街52號）📌時間：依誠品生活西門公告📌第一波商品：10月8日開賣「經典系列」、「幽花影」、「鶴舞青山」📌第二波商品：10月中下旬推出「八周年紀念」、「桃風箋」📌滿額贈：單筆滿1200元送雙面紙袋、滿2000元送A4信籤畫，數量有限、送完為止