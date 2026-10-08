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許純美日前遭拍到素顏與男伴進牛排館，今（8）日全套妝髮現身受訪「洩憤」，一出場就吸引全場目光，手上拎著30萬元的LV限量包，以及3萬8的Gucci墨鏡，細數她今天身上行頭超過50萬元。不過她強調自己不是要炫富，而是等一下還要出門才拿出來。她也趁著這次露面，公開控訴前夫李文清的大女兒向她借100萬元不還，讓她氣到不排除走法律途徑。許純美全身高檔行頭現身，手上的LV包十分搶眼，她表示自己日前到東區，看中這款包，因為相當稀有，最後花了將近30萬元買下，當天還買了另一個要價32萬元白色香奈兒包，身上的Gucci墨鏡要3萬8，鞋子則是5千元，今天這一身行頭粗估超過50萬元。不過許純美立刻強調：「我今天拿的不是要炫富喔，是我等一下要出去了。」被問到沈玉琳之前爆料她身家超過3百億，她則不願多談，直說：「不要害我被綁架，好不好？拜託！」談到借錢風波，許純美先點名前夫李文清，直言對方是她一生到現在都不能原諒的男人。她表示，自己曾兩次懷孕都被李文清拋棄，讓她在外流浪，心中一直有很深的委屈。她接著爆料，李文清的大女兒這一、二十年來帶著小女兒，都是她出錢出房子讓對方免費住。沒想到後來李女帶著一名男子，稱對方是未婚夫，兩人向她借了100萬元。許純美表示，當初會借錢是因為心軟，但事後要求還錢，對方不但沒還，李女還把她罵得很難聽。她透露這筆錢是在2年多前借出，雖然有心理準備可能拿不回來，但仍希望對方能出面處理。她也表示對方當初用6台貨車的行照作為擔保，但如今車輛可能已經被處理掉，可能還有偽造文書的問題。許純美喊話：「我希望他們能夠還出這100萬，否則我不排除走法律途徑。」